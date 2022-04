Tomb Raider to chyba jedna z nielicznych serii, które pomimo upływu lat utrzymują wysoki poziom i nie znudziły się jeszcze graczom. W tym kontekście dzisiejsze ogłoszenie może cieszyć.

Nowy Tomb Raider na silniku Unreal Engine 5

O Unreal Engine 5 i jego możliwościach mówi się od dłuższego czasu. Dziś zaliczył oficjalną premierę, a zainteresowani twórcy mogą pobierać pełną wersję i wykorzystywać dobrodziejstwa nowego silnika w swoich projektach. Jak się okazuje, skorzystać zamierza między innymi Crystal Dynamics.

Tu dochodzimy do informacji, która dla wielu będzie istotniejsza niż kwestie techniczne związane z samym Unreal Engine 5. Zapowiedziano nową część serii Tomb Raider, która będzie napędzana właśnie wymienionym tutaj silnikiem.

Póki co Crystal Dynamics zdradziło bardzo niewiele

Nie liczcie na większą porcję informacji. Póki co wystarczyć musi samo potwierdzenie prac. Dodano oczywiście, że chodzi o przygodową grę akcji, ale trudno było oczekiwać czegoś innego.

Warto jednak odnotować, iż wszystko zbiega się z informacją, jaką przekazał Jeff Ross. Okazuje się, że dołączył on do Crystal Dynamics, w którym zajmie stanowisko dyrektora ds. projektowania. To spory transfer, Jeff Ross ma w CV między innymi prace nad Days Gone (w roli reżysera).

Dla niektórych nowy Tomb Raider będzie pewnie obowiązkową pozycją na sylwestrowy wieczór, ale nie warto nastawiać się, iż mowa o tegorocznym. Na premierę poczekamy pewnie dość długo. Nie podano nawet platform docelowych, ale lista inna niż ta obejmują PC oraz najnowsze konsole Xbox oraz PlayStation byłaby niespodzianką.

