Wyścigi z najlepszymi? To możliwe dzięki ostatniej aktualizacji Gran Turismo 7 na konsole PlayStation. Od dziś gracze mogą sprawdzić się na torze przeciwko sztucznej inteligencji (SI) GT Sophy, która do tej pory ścigała się z najlepszymi.

Aktualizacja oznaczona numerem 1.29 trafia dziś do popularnej gry wyścigowej na PlayStation. Gran Turismo 7 chce przekonać do siebie graczy, którzy zechcą sprawdzić się przeciwko komputerowej zawodniczce – i to nie byle jakiej, bo GT Sophy, która w swojej historii pokonywała najlepszych graczy GT7 na świecie.

Sztuczna inteligencja od dziś w Gran Turismo 7

Trzeba się śpieszyć. Sony ogłosiło, że GT Sophy, która pojawiła się w ostatniej aktualizacji Gran Turismo 7 nie zagości w grze na zawsze. Celem wprowadzenia sztucznej inteligencji jest zebranie niezbędnych danych do rozwoju projektu. Producent (Sony AI) we współpracy z Polyphony Digital (PDI) pozwoli zmierzyć się graczom we flagowej wyścigówce przeciwko zawodnikowi najlepszemu z najlepszych.

GT Sophy od początku uczy się nowych technik jazdy w wirtualnym świecie i stale poznaje kolejne strategie, które pozwalają jej pokonywać najlepszych zawodników w grze. Do tej pory jednak “komputer” nie był przedstawiony szerszej publiczności z uwagi na brak dopracowania projektu. W końcu jednak jest odpowiedni czas, aby pozwolić zainteresowanym sprawdzić się w wyścigu 1 vs 1 ze sztuczną inteligencją. Aktualizacja 1.29 jest dostępna do pobrania od 21 lutego 2023 r.

Są też ulepszenia trybu VR w Gran Turismo 7 i kilka nowych samochodów

Razem z debiutującą w aktualizacji 1.29 GT Sophy, producent wprowadza zmiany w trybie VR (wyłącznie dla PS5). Świat gry będzie renderowany uwzględniając śledzenie wzroku gracza, pojawi się przestrzenny dźwięk 3D oraz mapowanie tonalne HDR. Czymże jednak byłaby aktualizacja gry wyścigowej bez dodania nowych samochodów? Właśnie dlatego w GT7 (1.29) pojawia się Citroen DS 21 Pallas ‘70, Honda RA272 ‘65, Italdesign EXENEO Vision (Street i Off-road) oraz Porsche 911 Carrera RS ‘73. Graczom oddano też do dyspozycji nowy tor The Grand Valley Highway 1.