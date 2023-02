Wikingowie ze świata Valheim już wkrótce, bo 14 marca, trafią na konsole Xbox. Survivalowy hit z pecetów będzie dostępny dla subskrybentów Xbox Game Pass.

Niemal 6 milionów sprzedanych kopii i tytuł jednej z najlepiej zarabiających gier na Steamie. Sukces Valheim jest nieopisany, a za jego produkcję początkowo odpowiadał mały, bo 5-osobowy zespół programistów. Gra, która swoje ogromne zainteresowanie zawdzięcza unikalnemu klimatowi w stylu tzw. “viking-survival” już wkrótce (14 marca) zadebiutuje na konsolach Xbox.

Nie tylko nowa generacja. Valheim na Xbox One i Series S/X

Na ten moment fani Valheim, którzy z jakiegoś powodu nie mogli sprawdzić gry na komputerach stacjonarnych czekali przynajmniej od zeszłego roku, kiedy to producenci zdradzili, że gra trafi na konsole Microsoftu. W końcu potwierdzono datę pojawienia się nowej wersji gry. 14 marca bez wątpienia powinni zapisać wielbiciele tego popularnego survivalu, bo właśnie wtedy gra trafi na Xboksy.

Tytuł jest obecnie dostępny w ramach PC Game Pass i trafi również do Xbox Game Pass. Subskrybenci usługi będą zatem mogli “za darmo” wejść do świata wikingów już w pierwszy dzień dodania gry do biblioteki. Istotne jest również, że Valheim będzie działać na nowej generacji konsol Xbox Series S/X, ale też poprzednich wersjach z serii Xbox One. To znacznie zwiększy grono potencjalnie zainteresowanych tytułem.

Będzie też obsługa trybu międzyplatformowego

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w Valheim najlepiej gra się ze znajomymi. Wszak to survival, w którym współpraca jest kluczowym elementem rozgrywki i – im większa ekipa w grze – tym lepiej. Twórcy zadbali zatem o to, aby gracze konsolowi bez przeszkód mogli eksplorować świat z użytkownikami pecetów.

Wciąż niestety pozostaje pytanie, kiedy Valheim na PlayStation? Czy gra w ogóle będzie dostępna na konsole Sony? Twórcy nie zdradzają szczegółów, a zatem żadna informacja dotycząca gry na PS nie jest oficjalnie potwierdzona. Należy uzbroić się w cierpliwość.