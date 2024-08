Grill elektryczny – rewolucja w grillowaniu

Dowiedz się, w czym grill elektryczny jest lepszy od tego klasycznego i poznaj innowacyjne rozwiązania techniczne.

Jak grillować na grillu elektrycznym? Wszystko, co musisz wiedzieć o grillowaniu elektrycznym

Grillowanie to ulubiony letni sport Polaków. Soczyste żeberka, miękkie halloumi, pełne warzyw szaszłyki i kiełbaski o idealnie przypieczonej skórce – właśnie te dania śnią się nam przez długie, zimowe miesiące. Czy wiesz jednak, że grillować możesz, kiedy tylko chcesz, nawet zimą? Wystarczy wysokiej jakości grill elektryczny, który pomoże ci urozmaicić domowy jadłospis. Z naszymi wskazówkami znajdziesz urządzenie ergonomiczne, o wielu funkcjach i doskonałym designie.

Grill elektryczny – czy jest lepszy dla zdrowia niż klasyczny?

Potrawy z grilla są naprawdę pyszne, a spędzanie czasu ze znajomymi i rodziną podczas takiego ucztowania – bardzo przyjemne. Warto jednak wiedzieć, że tradycyjne grille – zasilane paliwem stałym bądź ciekłym – mogą stanowić spore zagrożenie dla twojego zdrowia. Podczas spalania wyciekającego z mięsa tłuszczu powstają bardzo szkodliwe, rakotwórcze związki chemiczne. Naukowcy są zdania, że są one zbliżone swoim składem do dymu z papierosów.

Już po pięciu minutach podgrzewania takich produktów spożywczych w temperaturze zaledwie 100oC tworzyć się mogą heterocykliczne aminy aromatyczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Najbardziej narażamy się na szkodliwe działanie tych związków, gdy przypalimy mięso bądź kapiący z niego tłuszcz. [1]

Rozwiązaniem tego problemu – zamiast całkowitej rezygnacji z grillowania – jest wysokiej jakości grill elektryczny. Możesz precyzyjnie ustawić w nim zarówno temperaturę, jak i czas obróbki termicznej, dzięki czemu nie dopuścisz do zwęglenia posiłku.

Grill elektryczny – grillowanie w domu przez cały rok

Tradycyjne grillowanie w mieszkaniu jest niemożliwe ze względu na wydobywający się dym oraz otwarte źródło ognia. Na balkonie, choć jest to przecież przestrzeń na świeżym powietrzu – także nie jest to proste. Wydobywający się z grilla dym może być uciążliwy dla sąsiadów. Według prawników korzystanie z takiego urządzenia kwalifikuje się również jako naruszenie ochrony przeciwpożarowej w budynku. Jeżeli ogień wydostanie się spod kontroli użytkownika, grozić mu może nawet do 10 lat więzienia! [2]

Grill elektryczny – o ile nie nagrzewa się z zewnątrz do temperatury przekraczającej 100oC – może stanowić świetną alternatywę dla tego klasycznego urządzenia. Nie stwarza bowiem ryzyka pożaru w takim stopniu, jak otwarte źródło ognia czy żarzący się węgiel. Nie narazisz się też osobom mieszkającym po sąsiedzku, Nie musisz martwić się ciemnym i gryzącym dymem, który podczas klasycznego grillowania mógłby dostać się do ich mieszkań. Z grilla elektrycznego skorzystasz więc w domu przed cały rok (np. zimą czy gdy pada deszcz).

Jak wyczyścić grill elektryczny?

Jeżeli choć raz organizowałeś przyjęcie z grillowaniem, z pewnością wiesz, jak trudno wyczyścić zarówno ruszt, jak i miejsce, w którym znajduje się węgiel. Ręczne czyszczenie tłustego osadu po przygotowywaniu mięsa, kapiącego sosu i charakterystycznych dla węgla zabrudzeń potrafi być nie lada wyzwaniem.

Dlatego też warto wybrać grill, którego elementy mające kontakt z jedzeniem, a więc brudzące się najbardziej, wykonane są z gładkiego, nieporowatego materiału. Dużym ułatwieniem jest też możliwość mycia ich w zmywarce. Znacznie skraca to czas czyszczenia urządzenia po grillowaniu.

Co można zrobić na grillu elektrycznym?

Wydaje się, że odpowiedź na pytanie o to, co można przyrządzić na grillu, jest banalnie prosta. Zazwyczaj są to po prostu warzywa, sery czy mięsa grillowane. Na nic więcej bowiem nie pozwalają te klasyczne urządzenia.

Na szczęście nowoczesne sprzęty elektryczne bez problemu sprawdzą się także podczas przygotowywania jajek sadzonych, naleśników, kiełbas, quesadilli, kotletów czy słodkich gofrów. Wszystko zależy od tego, jakie płyty są do nich dołączone. Dzięki różnym fakturom możesz w takim urządzeniu grillować czy podgrzewać niemal wszystko.

Dlaczego to doskonały pomysł?

zyskujesz wielofunkcyjne urządzenie;

ograniczasz liczbę sprzętów, które przechowujesz w swojej kuchni;

ponosisz mniejsze nakłady finansowe, wybierając jedno uniwersalne urządzenie zamiast kilku o różnym przeznaczeniu.

Grill elektryczny – jaki wybrać?

MultiGrill 9 Pro od marki Braun to elektryczne urządzenie, dzięki któremu zupełnie zmienisz sposób przygotowywania potraw w domu. Przyrządzisz w nim:

pyszne śniadania i kolacje;

sycące obiady;

słodkie desery.

Do urządzenia dołączone są trzy zestawy wymiennych płyt: grillowe, gładkie oraz gofrowe. Mają one największą powierzchnię umożliwiającą przygotowywanie posiłków spośród wszystkich urządzeń tego typu marki Braun.

W tym nowoczesnym grillu elektrycznym drzemie wielka moc – aż 2200 W – co zapewnia efektywne podgrzewanie każdego produktu spożywczego. Wszystkie wyjmowane elementy – takie jak płyty czy zintegrowana tacka na ociekający tłuszcz – mogą być bez przeszkód myte w zmywarce.

Korzystając z urządzenia MultiGrill 9 Pro możesz ustawić aż trzy pozycje grillowania: otwartą, półotwartą i zamkniętą. Ten wyjątkowy grill kontaktowy posiada dwa niezależne termostaty, co umożliwia jednoczesne grillowanie dwóch różnych potraw w zupełnie odmiennych temperaturach. Dzięki temu jednocześnie usmażysz soczystego steka i pyszne warzywa w niższej temperaturze. Wbudowane elementy grzewcze pozwalają na szybsze i równomierne nagrzewanie każdej z płyt, co przynosi zdecydowanie lepsze efekty kulinarne.

Jeżeli preferujesz złocistobrązową skórkę na grillowanym mięsie, uzyskasz ją bez wysiłku korzystając z funkcji Sear. Urządzenie podgrzewa wtedy płyty do temperatury 265oC, by nie przypalić, lecz delikatnie przyrumienić danie. Perfekcyjne wysmażenie uzyskasz również dzięki termosondzie, a praktyczny timer poinformuje cię, kiedy nadejdzie czas, by zdjąć danie z grilla.

Marka Braun to:

wysoka jakość każdego z elementów;

innowacyjne technologie ułatwiające codzienność;

wielofunkcyjne sprzęty, które pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce do przechowywania;

