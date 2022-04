W GTA 6 będzie nie jeden (jak zwykle) i nie trzech (jak w piątce), lecz dwójka bohaterów. Tak przynajmniej wynikałoby z informacji, które podał jeden z dobrze poinformowanych „wyciekowiczów”.

GTA 6 z dwójką bohaterów

Coraz więcej pogłosek sugeruje, że w GTA 6 będziemy mieć do czynienia z więcej niż jednym bohaterem. Podobnie więc jak w poprzedniej odsłonie, ale tym razem bohaterowie mają się od siebie różnić zdecydowanie bardziej. Według wcześniejszych plotek mieliśmy zostać zaproszeni do zabawy w policjantów i złodziei – obserwować wydarzenia z perspektywy gangstera i tego, który stara się go dopaść. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na inną obsadę.

Według tych nowych informacji Grand Theft Auto VI przedstawi nam opowieść o osieroconym rodzeństwie – bracie i siostrze, którzy wiele lat po wymuszonym rozłączeniu, spróbują ponownie nawiązać kontakt.

Sugeruje to (mający całkiem długą historię słusznych wskazań) Matheusvictorbr. Brzmi intrygująco, a ponadto pokrywa się z innymi słyszanymi wcześniej pogłoskami:

że GTA VI będzie znacznie bardziej poważne,

że po raz pierwszy zawierać będzie grywalną postać kobiecą

i że akcja osadzona będzie w różnych dekadach (retrospekcja w tym przypadku jak najbardziej by to umożliwiła).

Wzruszająca opowieść w świecie pełnym rozwałki

Poza fabułą i bohaterami Matheusvictorbr poruszył także kwestię świata. Wspomniał mianowicie o podatnym na destrukcję środowisku – co więcej: zniszczone budynki czy elementy mają takie pozostawać, a nie wracać pierwotnej formy po ponownym odwiedzeniu danej lokalizacji.

Kilka tygodni temu ekipa Rockstar Games oficjalnie potwierdziła wreszcie, że pracuje nad Grand Theft Auto 6. Dodała przy tym, że projekt znajduje się na zaawansowanym etapie. Od premiery poprzedniej części minęła już prawie dekada i debiutu kolejnej doczekamy się najpewniej w 2024 roku. Jeszcze przed końcem tego spodziewamy się natomiast prezentacji pierwszego oficjalnego zwiastuna.

Źródło: Dexerto, informacja własna