GTA 6 jest na razie jedynie obiektem plotek. Wiemy, że nowa część serii Grand Theft Auto powstaje, ale nie doczekaliśmy się nawet jej konkretnej, oficjalnej zapowiedzi. Mimo to czekamy. I pewnie trochę jeszcze poczekamy.

Kiedy wyjdzie GTA 6? Premiera, na którą czekamy od lat

Odpowiedź na pytanie o to, kiedy GTA 6 ujrzy wreszcie światło dzienne, nie schodzi z ust graczy od co najmniej kilku lat. Niestety wciąż nie doczekaliśmy się nie tylko premiery „Szóstki”, ale nawet jej oficjalnej zapowiedzi.

Jeszcze do niedawna przypuszczaliśmy, że będzie to jeden z pierwszych megahitów na konsole nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X). Teraz natomiast coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Rockstar poczeka z debiutem do finału tej generacji, albo i czasu następców wspomnianych urządzeń.

Czekamy na GTA 6. Kiedy można się spodziewać premiery?

Ze względu na brak oficjalnych informacji możemy jedynie opierać swoje przypuszczenia na plotkach i pogłoskach, które co jakiś czas pojawiają się w sieci. Jest ich mnóstwo, ale skupmy się na tych najbardziej prawdopodobnych.

Według tych najnowszych premiera GTA 6 będzie miała miejsce dopiero w 2024 albo i 2025 roku. Prawie na pewno nie odbędzie się wcześniej niż w 2023 roku. Według prognoz finansowych, Take-Two (wydawca GTA) spodziewa się sporego zysku w roku fiskalnym 2024 (od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024), a trudno znaleźć lepszą kandydatkę do wygenerowania takiego skoku, niż nowa odsłona Grand Theft Auto.

Na Grand Theft Auto 6 czekamy dłużej niż na którąkolwiek poprzedniczkę

Gdybyśmy cofnęli się do początków serii Grand Theft Auto, to zauważylibyśmy, że kolejne części pojawiały się mniej więcej co dwa lata. Z czasem jednak Rockstar zapragnął tworzyć coraz bardziej rozbudowane produkcje, to też na ich premiery musieliśmy czekać nieco dłużej. „Czwórka” zadebiutowała dopiero cztery lata po San Andreas, a „Piątka” – pięć lat po swojej poprzedniczce. W przypadku GTA VI nasza cierpliwość testowana jest jeszcze bardziej: oczekiwanie ciągnie się już wszak od prawie dziewięciu lat.

Zobacz jak wyglądał cykl wydawniczy serii Grand Theft Auto:

Grand Theft Auto – 1997

Grand Theft Auto: London 1969 – 1999

Grand Theft Auto: London 1961 – 1999

Grand Theft Auto 2 – 1999

Grand Theft Auto III – 2001

Grand Theft Auto: Vice City – 2002

Grand Theft Auto: San Andreas – 2004

Grand Theft Auto: Liberty City Stories – 2005

Grand Theft Auto: Vice City Stories – 2006

Grand Theft Auto IV – 2008

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned – 2009

Grand Theft Auto: Chinatown Wars – 2009

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony – 2009

Grand Theft Auto V – 2013

Grand Theft Auto Online – 2013

…

Grand Theft Auto VI – ?

Dlaczego tak długo musimy czekać na GTA VI?

Dość oczywistą odpowiedzią wydaje się ta, że GTA VI będzie olbrzymią grą, ale… z informacji przekazywanych przez Rockstar wynika coś zupełnie innego. Twórcy sugerują wręcz, że „Szóstka” będzie mniejsza od swoich poprzedniczek, ale za to na bieżąco rozwijana i wzbogacana o kolejne elementy – zupełnie jak GTA Online.

W GTA Online zresztą można wypatrywać poważnego powodu, dla którego GTA VI wciąż się nie ukazało. Sieciowy moduł GTA V cieszy się po prostu ogromną popularnością i generuje zyski, z jakich Rockstar i Take-Two nie mają najmniejszej ochoty rezygnować.

Zamiast nowej odsłony wolą więc wydawać „Piątkę” na kolejne urządzenia: w 2013 roku zadebiutowała na PS3 i Xbox 360, rok później trafiła na PS4 i Xbox One, w 2015 roku – na pecety, a w tym zasilić ma katalogi PS5 i Xbox Series X|S. GTA 5 jest zresztą drugą najlepiej sprzedającą się grą w historii (z wynikiem 155 milionów egzemplarzy przegrywa tylko z Minecraftem).

Kiedy GTA 6 wyjdzie, pozamiata. Tego jesteśmy pewni

Na nowe GTA czekamy długo, ale nie mamy wątpliwości co do tego, że będzie warto. Rockstar zdaje sobie sprawę z tego, że nie może zaliczyć wpadki (szczególnie teraz – po szalenie nieudanej premierze GTA: The Trilogy – The Definitive Edition).

Plotek na temat tego, co zaoferuje GTA 6, jest wiele i wzajemnie się wykluczają. Trudno więc powiedzieć, czego należy się spodziewać. Jedne sugerują osadzenie gry we współczesnych Stanach Zjednoczonych, inne na przykład mówią o Ameryce Południowej za czasów Pabla Escobara. Według jednych pogłosek będzie to produkcja utrzymana w humorystycznym stylu, według innych – znacznie poważniejsza odsłona.

Wymarzone GTA VI – co chcielibyśmy zobaczyć?

Skoro wszystko, co mamy to spekulacje, to… popuśćmy wodze fantazji. Daj znać w komentarzu, co powinno twoim zdaniem znaleźć się w GTA VI. A jeśli pytasz o zdanie nas, to zajrzyj do naszych wcześniejszych publikacji: GTA 6 – co wiemy, czego się domyślamy, a co nam się marzy oraz Co Rockstar Games powinien zmienić w nowej odsłonie serii GTA.

Źródło: PCGamesN, TechRadar, PC Gamer, informacja własna