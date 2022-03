Pomysły na dalsze zarabianie na GTA V i GTA Online zdają się nie mieć końca. Najnowszy z nich to GTA+.

Co to jest GTA+?

GTA+ przez samego producenta przedstawiane jest jako nowy program członkowski. Chyba brzmi nieco ładniej niż subskrypcja, ale to właśnie to określenie najlepiej oddaje z czym mamy tutaj do czynienia. Zainteresowani będą mogli sięgnąć po GTA+ już za kilka dni, bo 29 marca.

Z opublikowanych informacji można wywnioskować, że część korzyści wynikających z opłacania GTA+ będzie stała, inne natomiast mogą zmieniać się w raz z nastawaniem kolejnych miesięcy.

„Oto zestawienie korzyści, jakimi cieszyć się będą członkowie GTA+ w inauguracyjnym miesiącu subskrypcji (29 marca - 27 kwietnia):

500 000 GTA$ automatycznie przekazane na rachunek w banku Maze

Principe Deveste Eight - wraz z bezpłatnym ulepszeniem Hao’s Special Works, zanim zostanie ono udostępnione do zakupu - plus oznaczenia CMYK z usterką i Pomarańczowa faza

Warsztat tuningowy umiejscowiony w La Mesa, który otwiera dostęp do różnych możliwości rozgrywki z Los Santos Tuners. Dotychczasowi właściciele warsztatów tuningowych będą mogli za darmo przenieść swój zakład do La Mesa

Zniesiona opłata za członkostwo w klubie samochodowym LS. Dotychczasowi członkowie klubu samochodowego posiadający GTA+ otrzymają zamiast tego premię 50 000 GTA$

Właściciele jachtów będą mogli za darmo ulepszyć swój jacht do superjachtu Aquarius

Koszulka Gussét z żabą oraz koszykarska koszulka Broker Prolaps wraz z szortami zostaną automatycznie dodane do waszej garderoby

Oznaczenie Kolaż dla Mammotha Avengera, HVY BWP, oraz TM-02 Khanjali

Wybór darmowych farb i emblematów do warsztatu tuningowego

3x GTA$ i RP za Serię wyścigów HSW

2x więcej reputacji w klubie samochodowym za Serię wyścigów ulicznych”

Ile kosztuje subskrypcja GTA+?

GTA+ przygotowano dla graczy bawiących się przy GTA Online na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowani powinni udać się do sklepów dedykowanych tym platform i przygotować się na wydatek 26,99 złotych... miesięcznie.

Rockstar cały czas zarabia na GTA V (jesteśmy dopiero co po premierze gry na trzecią generację konsol) i GTA Online więcej niż inni producenci na nowych grach. Jak widać uznano, że można wycisnąć z tego jeszcze więcej. I chociaż niektórzy skrytykują GTA+, raczej nie zaskoczą nas za jakiś czas informacje mówiące, że subskrypcja cieszy się sporym zainteresowaniem.

Źródło: rockstargames