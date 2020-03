Chociaż Half-Life: Alyx zbiera świetne recenzje, wielu graczy i tak ten tytuł pominie. Co innego gdyby nie był dedykowany pod zestawy VR.

Half-Life: Alyx można uruchomić w trybie bez VR

Wciąż nie brakuje osób liczących na to, że prędzej czy później (raczej później) pojawi się Half-Life 3. Chociaż Half-Life: Alyx może pochwalić się świetnymi recenzjami, niektórzy nie mają wątpliwości, że ten tytuł pominą. Głównym powodem jest to, iż został on przygotowany z myślą o rzeczywistości wirtualnej. A gdyby tak działał normalnie i potrzebował nie gogle VR, ale przede wszystkim dobrej myszki i klawiatury? Wygląda na to, że nie jest to wizja nie do spełnienia.

W Half-Life: Alyx dostępny jest tryb deweloperski. Jak sugeruje nazwa, nie został on przygotowany dla graczy. Jak możecie się domyślić, niektórzy z nich postanowili do niego dotrzeć. Nie jest to najłatwiejsze, a samo działanie gry w tym trybie pozostawia wiele do życzenia.

Mod zmieniający Half-Life: Alyx w klasyczną grę kwestią czasu?

Twórcy nie uciekają od tematu. Co więcej, jeszcze przed jego wypłynięciem pojawiły się wymowne sugestie. Robin Walker ze studia Valve został zapytany o to, czy spodziewa się modyfikacji pozwalających na ukończenie Half-Life: Alyx przy pomocy standardowych narzędzi (monitora, myszki i klawiatury). Odpowiedź była krótka i konkretna.

„Wiem, że tak się stanie. Odpowiedź na to pytanie różni się w zależności od członków zespołu, z którymi rozmawiasz, ta odpowiedź jest ode mnie. W zespole jest grupa osób, które są tym zaniepokojone. Mnie osobiście wcale to nie martwi.”

Jednocześnie padają zapewniania, że Half-Life: Alyx nieprzypadkowo stworzono w takim, a nie innym kształcie. Nawet jeśli uda się stworzyć dobrą modyfikację pozwalającą ukończyć grę bez bijących po oczach błędów, Robin Walker zapewnia, że nie da to takich wrażeń jak rozgrywka z goglami VR.

Bylibyście zainteresowani Half-Life: Alyx alternatywnej, wspomnianej tu wersji?

Źródło: Valve News Network

