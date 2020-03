Wiele osób z góry odrzuciło Half-Life: Alyx. Niesłusznie – recenzenci dosłownie zachwycają się tym, co przygotowała ekipa Valve. To jak na razie najwyżej oceniana gra na PC w tym roku, a zarazem produkcja, o jakiej marzyli posiadacze gogli VR.

Gra Half-Life: Alyx wczoraj zadebiutowała na Steamie i od tego czasu została tam oceniona przez ponad 4,5 tysiąca osób. Jaki jest ich werdykt? „Przytłaczająco pozytywny” – aż 97 proc. z nich dało temu tytułowi plusa. Wyraźnie widać, że ci, którzy mają w domach gogle VR czekali na właśnie taki tytuł.

Half-Life: Alyx to majstersztyk wśród gier na PC i perełka z biblioteki VR

Ale produkcja, przedstawiająca opowieść osadzoną pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części serii Half-Life nie tylko przypadła do gustu samym graczom, ale też została bardzo ciepło przyjęta przez recenzentów. W sieci pojawiło się już około 25 recenzji i nie ma wśród nich żadnej negatywnej opinii. Jedynie GamesBeat, PC Games i Metro GameCentral przyznały jej ósemki, reszta dziewiątki, a VRFocus, Road to VR, UploadVR, VG247, IGN, DualShockers i VGC dały jej maksymalną notę: 10/10.

To sprawia, że aktualnie Half-Life: Alyx jest najwyżej ocenianą grą komputerową w tym roku (9,2/10). To spore osiągnięcie, szczególnie że w samym marcu mieliśmy już tak gorące premiery jak DOOM Eternal i Ori and the Will of the Wisps. Ta pierwsza osiągnęła średnią 9/10, druga – 8,9/10.

Za co recenzenci chwalą grę Half-Life: Alyx? Powodów jest wiele

„Half-Life: Alyx wyznacza nowy standard dla gier VR w zakresie interaktywności, szczegółowości i projektu poziomów” – czytamy w recenzji IGN. Zachwytów nie brakuje też w serwisie DualShockers: „to prawdziwy game-changer”.

„Nie powiem, że Half-Life: Alyx jest powodem, dla którego warto kupić gogle VR, (…) powiem raczej, że to może być pierwsza gra VR, przybliżająca nas do tego, by poczuć się jak część wirtualnego świata. Najlepiej pokazuje to, co technologia VR jest w stanie zaoferować i polecam ją każdemu, kto waha się, czy warto dać szansę rzeczywistości wirtualnej. To mistrzowski dodatek do VR-owej biblioteki” – to z kolei podsumowanie z recenzji Worth Playing (9,8/10).

Ale nowa produkcja Valve jest chwalona nie tylko za poziom immersji i dopracowaną mechanikę rozgrywki, a więc krótko mówiąc: za aspekty techniczne. Recenzenci podkreślają też, ze jest to rasowy Half-Life ze świetnym klimatem, pięknym światem i ciekawą opowieścią.

Krótko mówiąc: Half-Life: Alyx to gra, której warto dać szansę, jeśli kocha się tę serię, a także wtedy, gdy chce się zobaczyć, jakie są dziś możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości. To najlepsze, co Valve dało nam od lat i prawdopodobnie najlepsze, czego można obecnie doświadczyć w goglach VR.

Źródło: Valve, Metacritic

Czytaj dalej o grach VR: