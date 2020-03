W Paper Beast trafimy do niezwykle urokliwego świata i zabawimy się w Boga. Zobaczcie jak prezentuje się ta gra na najnowszym zwiastunie, zdradzającym datę premiery.

Another World to jedna z najlepszych gier ubiegłego wieku, From Dust zebrało niezłe oceny, ale nie stało się megahitem, a Heart of Darkness był jednym z najbardziej niedocenionych tytułów lat 90. Teraz Eric Chahi, a wiec twórca tych trzech tytułów, powraca z kolejnym, równie intrygującym projektem – oto Paper Beast.

Zobacz zwiastun zapowiadający grę Paper Beast:

Paper Beast to „poetycka podróż przez kwitnący świat” ...czyli, że co?

Tak o swoim dziele mówią autorzy z niezależnego studia Pixel Reef, ale tak naprawdę mówi nam to niewiele. Najważniejsza informacja jest taka, ze Paper Beast to gra stworzona z myślą o wirtualnej rzeczywistości, a konkretnie: o platformie PlayStation VR. I skoro to mamy już wyjaśnione, to możemy iść dalej.

W Paper Beast trafimy do świata niczym ze snu, a naszym zadaniem będzie zrozumienie zasad, jakimi się on rządzi. Będziemy wchodzić w interakcję z fascynującą przyrodą i kształtować środowisko – wszystko to, by móc rozwiązywać zagadki i kontynuować swoją podróż.

Kiedy przyjdzie nam pobawić się w Boga?

To trochę jak zabawa w Boga. Będziemy rzeźbić teren, bawić się pogodą i kształtować relacje między stworzeniami i roślinami. Każde nasze posunięcie będzie miało realne konsekwencje w wirtualnym świecie (obliczane zresztą w czasie rzeczywistym). Wszystko to zostanie oddane w nasze ręce jeszcze w tym miesiącu: premiera Paper Beast odbędzie się już 24 marca. Jesteście zainteresowani?

Źródło: Pixel Reef

