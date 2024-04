Zgodnie z przewidywaniami, doczekaliśmy się czwartego halvingu Bitcoina. Tłumaczymy na czym polega proces i jaki będzie miał wpływ na branżę kryptowalut.

Nawet mimo zakazów w niektórych krajach, kryptowaluty zdobywają coraz większą popularność, przyciągając uwagę inwestorów i społeczeństwa jako nowa forma inwestycji i płatności. W nocy z 19 na 20 kwietnia doczekaliśmy się czwartego halvingu Bitcoina, najpopularniejszej kryptowaluty na świecie. Proces był wyczekiwany przez wielu entuzjastów branży. Co warto o nim wiedzieć?

Co to jest halving Bitcoina?

Bitcoin jest dystrybuowany poprzez tzw. kopanie, ale jego podaż jest skończona i wynosi dokładnie 21 mln monet. Liczba wydobywanych monet dla górników za dodawanie nowych bloków do sieci blockchain jest jednak regularnie zmniejszana o połowę – proces ten nazywa się halvingiem (podziałem).

Halving jest kluczowym elementem zapobiegającym degradacji wartości wirtualnej waluty. Proces ten pozwala kontrolować inflację i ograniczać podaż nowych Bitcoinów. Teoretycznie wolniejsza podaż w obliczu rosnącego popytu gwarantuje, że Bitcoin będzie z czasem wart jeszcze więcej (co teoretycznie potwierdza historia kryptowaluty). W praktyce wartość wirtualnych walut jest bardzo podatna na wahania kursu i trudno przewidzieć jej wycenę.

Czwarty halving Bitcoina

W przypadku Bitcoina, halving następuje co 210 000 bloków, czyli mniej więcej co cztery lata. Do tej pory mieliśmy już cztery takie procesy, gdy wartość uzyskanych kryptowalut na blok spadała o połowę:

27.11.2012 r. - wartość została zmniejszona z 50 do 25 BTC

07.09.2016 r. - wartość została zmniejszona z 25 do 12,5 BTC

05.11.2020 r. - wartość została zmniejszona z 12,5 do 6,25 BTC

20 kwietnia 2024 r. doczekaliśmy się czwartego halvingu kryptowaluty – nagroda za wydobywanie nowych bloków została zmniejszona z 6,25 do 3,125 BTC.

Przed halvingiem spekulowano o wzrostach wartości kryptowaluty, jednak obecnie nie widać dużych zmian w kursie - jeden Bitcoin kosztuje około 64 tys. dol. (czyli dużo mniej względem rekordowych wartości z marca).

Kiedy nastąpi następny halving Bitcoina?

Zgodnie z przewidywaniami, następny halving Bitcoina nastąpi w 2028 roku, przy bloku 1 050 000 – nagroda za dodawanie nowych bloków do blockchaina zostanie wtedy zmniejszona z 3,125 do 1,5625 BTC.

Do tej pory wydobyto około 90% wszystkich monet. Poniżej możecie zobaczyć wykres ilustrujący spadek nagród za dodawanie nowych bloków wraz z każdym halvingiem Bitcoina.

Porównanie nagród za dodawanie nowych bloków do sieci blockchain wraz z każdym halvingiem (czerwona linia) do podaży Bitcoinów (zielona linia)

Jak halving wpłynie na kopanie krypotwalut?

Halving to ważny sygnał dla górników, którzy zajmują się kopaniem kryptowalut. Nagroda za wydobycie bloku maleje o połowę, co teoretycznie oznacza też zmniejszenie zarobków o połowę (dużo tutaj jednak zależy od kursu kryptowaluty, który decyduje o prawdziwej opłacalności inwestycji).

Górnicy muszą szukać efektywniejszych metod na kopanie, wykorzystując coraz lepszy sprzęt. Można jednak podejrzewać, że część przedsiębiorstw po prostu zrezygnuje z biznesu.

Źródło: Coingecko, inf. własna