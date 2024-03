Kopanie Bitcoinów może być dochodowym pomysłem na biznes. Pod warunkiem, że wykorzystuje się opłacalne źródło zasilania. Firma Giga Energy otworzyła nowy zakład w Argentynie, który korzysta z innowacyjnego zasilania metanem.

Firma Giga Energy to ogromne przedsiębiorstwo, które ma działające kopalnie kryptowalut w Teksasie i Szanghaju. Niedawno otworzono obiekt w Argentynie, ale tym razem wykorzystano ekologiczne źródło zasilania metanem.

Innowacyjna kopalnia kryptowalut

Zakład w Argentynie w prowincji Mendoza wykorzystuje proces spalania gazu ziemnego, który jest związany z wydobyciem ropy naftowej. W ramach procesu uwalniany jest metan, który następnie jest przekształcany w energię elektryczną wymaganą do zasilania koparek kryptowalut.

Współzałożyciel Giga Energy, Brent Whitehead twierdzi, że prowadzona przez firmę działalność wydobywcza zmniejsza także emisję metanu.

Wykorzystując gaz ziemny do zasilania centrów danych do energochłonnych obliczeń, Giga Energy aktywnie przyczynia się do zmniejszenia globalnej emisji metanu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Crusoe Energy Systems z siedzibą w Denver, proces ten zmniejsza emisję CO2 o około 63% w porównaniu z ciągłym spalaniem niewykorzystanego niezużytego gazu. Zamienia także zbędne zasoby w cenne środki dla producentów ropy.

Pomysł przedsiębiorstwa może wydawać się strzałem w dziesiątkę. Jak wynika z niedawno opublikowanej pracy naukowej Uniwersytetu Michigan, Argentyna może pochwalić się drugimi co do wielkości zasobami gazu łupkowego na świecie.

Zarabiają krocie na kopaniu kryptowalut

Zakład w Argentynie jak na razie jest w fazie testowej i wykorzystuje trzy kontenery wypełnione koparkami kryptowalut. Mimo ograniczonej wydajności, kopalnia i tak pozwala generować ogromne przychody - właściciele chwalą się, że od grudnia udało im się wykopać Bitcoiny o łącznej wartości od 200 tys. - 250 tys. dol.

rozwiń

W planach jest rozbudowa zakładu o kolejne trzy kontenery. Moc obliczeniowa powinna wzrosnąć dwukrotnie, ale, przez ostatnie wzrosty wartości kryptowalut, zakład powinien wygenerować jeszcze większe przychody.

Źródło: CNBC