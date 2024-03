Myśleliście, że Bitcoin upadnie? Nic bardziej mylnego! Najpopularniejsza kryptowaluta ma się bardzo dobrze i ponownie ustanowiła nowy rekord wartości. Niektórzy przewidują, że w najbliższej przyszłości czekają nas kolejne wzrosty.

Kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne, przyciągając uwagę ludzi na całym świecie. Wzrost zainteresowania jest napędzany przez łatwość użycia, możliwości inwestycyjne oraz fascynację nową technologią. Ostatnio jednak obserwujemy coś jeszcze – ogromny wzrost wartości wirtualnych walut.

Nowy rekord Bitcoina

Przed weekendem pisaliśmy o rekordowym kursie Bitcoina (ATH - All Time High) – kryptowaluta pobiła rekord z listopada 2021 roku i zbliżyła się do 70 tys. dolarów. Wielu przewidywało, że to nie koniec wzrostów i czekało nas kolejne rekordy. Nie mylili się.



W ostatnich latach kryptowaluta kilkukrotnie zwiększyła swoją wartość

Kurs Bitcoin po weekendzie znowu zaczął rosnąć. W chwili pisania artykułu kryptowaluta osiągnął rekordowy poziom 71 tys. dolarów (czyli niemal 280 tys. złotych). Kapitalizacja dobiła do poziomu 1,4 bln dolarów (5,5 bln złotych).

Wzrost wartości Bitcoina przełożył się na inne kryptowaluty. W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy rosnący kurs m.in. Ethereum, BNB czy Solana.

Nadchodzi Halving Bitcoina. Czekają nas kolejne rekordy?

Halving Bitcoina to proces, który zmniejsza o połowę nagrody za wydobycie nowego bloku w sieci Bitcoin. Mechanizm jest wbudowany w kod źródłowy Bitcoina i ma miejsce co 210 000 bloków. Jego głównym celem jest ograniczenie inflacji i symulowanie deflacyjnego modelu ekonomicznego.

W kwietniu ma nastąpić kolejny halving Bitcoina – nagroda za wydobycie bloku spadnie wtedy z 6,25 BTC do 3,125 BTC. Wielu spodziewa się kolejnych wzrostów wartości kryptowaluty. Nie jest to jednak takie pewne. Kursy wirtualnych walut są łatwo podatne na zmiany i trudno przewidzieć realia rynku.

Halving może być problemem dla górników. Wydobycie kryptowaluty będzie trudniejsze, a na starszym sprzęcie może nawet stać się nieopłacalne (koszt zainwestowanej energii będzie przekraczać zysk z wydobycia kryptowaluty). Część górników na pewno będzie zmuszona do inwestycji w nowszy sprzęt.