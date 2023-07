Nowy zwiastun nadchodzącej gry akcji „Hellboy: Web of Wyrd” pokazał to, czego możemy oczekiwać po tym tytule. Jak zapewne się domyślacie, w tej grze nasz protagonista będzie zajmował się eksterminacją wszelakiej maści demonów za pomocą swojej wielkiej, czerwonej pięści.

Cytując Wikipedię, Hellboy to amerykańska seria komiksowa z pogranicza horroru, science-fiction i fantasy, stworzona przez Mike’a Mignola i wydawana od 1993 do 2016 roku. Łącznie ukazało się 67 zeszytów regularnej serii i 6 numerów specjalnych. Sam Hellboy został adaptowany na trzy filmy, grę planszową oraz dwie gry komputerowe (Hellboy: Dogs Of The Night i Hellboy: The Science of Evil).

W przypadku Hellboy: Web of Wyrd mówimy o tytule, który został pierwotnie ogłoszony w grudniu 2022 roku. Gra została stworzona przez deweloperów West of Dead Upstream Arcade i opublikowany przez wydawcę Monster Train Good Shepherd. Do tej pory nie było jasne, jak będzie wyglądać gra, ale właśnie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun gry:

Zwiastun przedstawia grę stylizowaną na typowy komiks, analogicznie jak w grze XIII. Choć sama animacja i praca kamery wydaje się dość specyficzna, to istnieje nadzieja, że tytuł ten może zaoferować świetną zabawę i dynamiczną walkę. Głosu głównego bohatera podkłada Lance Reddick, który brzmi równie dobrze, co Ron Perlman w filmowej adaptacji.

Sama gra nie ma jeszcze daty premiery, ale „wkrótce” pojawi się na konsolach Xbox, PlayStation, Switch oraz na platformie PC. Nie wiemy zbyt wiele o fabule gry ani jej otoczeniu, poza dwiema kwestiami. Fabuła gry została opracowana przy współpracy z Mikiem Mignolą, a główny bohater ma przemierzać złowrogi i ciągle zmieniający się Dom Motyli w poszukiwaniu zaginionego agenta B.P.R.D.

Źródło: Techradar, Wikipedia