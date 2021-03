XIII lub jak go woli Trzynastka została udostępniona za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z promocji?

XIII za darmo na GOG

Kilka dni temu pisaliśmy o starcie wyprzedaży Spring Sale w sklepie GOG. Już wtedy było wiadomo, że poza katalogiem przecenionych tytułów można spodziewać się specjalnych okazji. I giveaway gry XIII jest jedną z nich.

Warunki? Pierwszy to oczywiście posiadanie konta we wspomnianym sklepie. Drugi, skorzystanie z oferty w wyznaczonym czasie 48 godzin (do 1 kwietnia do godziny 15:00 naszego czasu). Ostatni, ale też niezbędny to udzielenie zgody marketingowej (czyli tej na otrzymywanie m. in. na newsletterów ze specjalnymi zniżkami dla subskrybentów). Zainteresowani? W takim wypadku pozostaje udać się na oficjalną stronę GOG.

To starsza wersja gry. Tym lepiej?

Trzeba jeszcze wyjaśnić, iż chodzi o grę XIII, która miała premierę w 2003 roku. Pod koniec zeszłego roku na rynek trafiła XIII Remake, ale okazała się produkcją dużo poniżej oczekiwań.

Dość zresztą powiedzieć, że średnia ocen oryginału to 72% i 77% (w mediach i wśród graczy), a w przypadku XIII Remake wyniosły one jednie 30% i 25%. Tutaj starsze okazuje się zatem zdecydowanie lepsze. Mamy tu do czynienia z komiksową grafiką, tym samym oprawa wizualna tak bardzo się nie zestarzała, chociaż gra ma swoje lata.

