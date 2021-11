Henry Cavill bardzo ceni sobie rolę w serialu Wiedźmin od Netflix, a w wolnym czasie sięga po gry CD Projekt RED. I podobno w nich nie wymięka.

Henry Cavill może być Wiedźminem przez nawet 7 sezonów serialu

Lauren S. Hissrich stwierdziła swojego czasu, że serial Wiedźmin od Netflix to historia na nawet 7 sezonów. Póki co oficjalne informacje kończą się na ustaleniu daty premiery 2. sezonu na 17 grudnia oraz na zapowiedzi prac nad 3 sezonem. O tym co będzie dalej przekonamy się z czasem. Jednocześnie trudno sobie teraz wyobrazić, że miałoby dojść do zmiany aktora wcielającego się w główną rolę. Jak on sam widzi przyszłość tego projektu? Czy chciały aż tylu sezonów?

„Oczywiście. Jeśli utrzymamy odpowiedni poziom i będziemy w stanie opowiadać historie, które uszanują dorobek Sapkowskiego.”

Słowa, które padły podczas wywiadu dla The Hollywood Reporter pozwalają fanom serialu (i fankom aktora) spać spokojnie. Henry Cavill sporo tu zarabia, a poza tym chyba całkiem dobrze się bawi (zależało mu na zdobyciu tej roli, o czym wspominał wielokrotnie). Naturalnie wiele będzie zależeć też od oglądalności nadciągających odcinków, ale patrząc przez pryzmat sukcesu 1. sezonu trudno spodziewać się, że Wiedźmin od Netflix nagle przestanie budzić zainteresowanie.

Do premiery 2. sezonu Wiedźmin od Netflix pozostaje niemal równo miesiąc

Henry Cavill gra w Wiedźmina na najwyższym poziomie trudności

Kilka dni temu pojawił się inny wątek w kontekście tego aktora, zdecydowanie ciekawy dla graczy. Wiele razy można było trafić na informacje, iż Henry Cavill lubi gry, także te od CD Projekt RED. Nie jest tajemnicą, że preferuje PC (swojego czasu chwalił się nawet składaniem nowego zestawu z AMD Ryzen 9 3900X) oraz serię Wiedźmin. I, jak sam twierdzi, sprawdza się w tej roli nie tylko w serialu. W jednym z ostatnich wywiadów wspomniał, że jedną z przymusowych przerw (spowodowanych przez pandemię) wykorzystał właśnie na rozgrywkę i to na najwyższym poziomie trudności.

„Zdecydowałem się postawić na najtrudniejszy możliwy poziom trudności, co robiłem zresztą już wcześniej, i było to naprawdę bardzo stresujące! Zapomniałem, jakie to było wyzwanie. W dzisiejszych czasach nie jestem bogaty jeśli chodzi o wolny czas, więc niestety nie miałem zbyt dużo okazji do grania w gry.”

To jak, Henry Cavil jest kozakiem czy nie ma się czym chwalić? Wiemy z licznych komentarzy przy okazji innych publikacji, że wielu z Was również ma za sobą przygodę z grami z serii Wiedźmin. Na którym poziomie trudności graliście?

Źródło: gamesradar