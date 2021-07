WitcherCon przynosi wiele ciekawych zapowiedzi. Chociaż impreza nie skupia się na grach, pojawiła się informacja na temat Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ważna i bardzo optymistycznie brzmiąca.

Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma nowe dodatki

Zapowiedź mówiąca, iż Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S ucieszyła spore grono graczy. Twórcy wciąż nie zdradzają konkretów z tym związanych, ale prace postępują chyba zgodnie z planami, ponieważ właśnie przypomniano, iż premiery aktualizacji można spodziewać się jeszcze w tym roku.

To jednak nie wszystko. Przedstawiono również okładkę odświeżonej wersji gry i ujawniono, że zostanie ona rozbudowana o dodatki. Będą one powiązane tematycznie z serialem Wiedźmin od Netflix, który w grudniu doczeka się 2. sezonu.

DLC związane z Wiedźmin od Netflix dostępne dla wszystkich

Nie trzeba obawiać się, iż szykowane DLC pojawią się jedynie w odświeżonej wersji gry. Twórcy zaakcentowali, że zostaną one udostępnione także tym, którzy bawią się na sprzęcie poprzedniej generacji i nie planują tego zmieniać.

Zawartości DLC oczywiście nie przedstawiono. Nie wypada oczekiwać, że będą mocno rozbudowane, ale dodatkowa zawartość dla gry liczącej sobie kilka lat to zawsze miły prezent dla graczy, z czym nie mamy do czynienia szczególnie często.

Wiedźmińskie prezenty dostępne na GOG

WitcherCon przynosi sporo atrakcji fanom Wiedźmińskiego uniwersum. Pamiętacie, że jedną z nich są cyfrowe prezenty udostępnione na platformie GOG? Zgodnie z tym co pisaliśmy, do zgarnięcia są między innymi e-booki czy karty do GWINTA. Jeśli chcecie skorzystać z oferty to pamiętajcie, że jest ona ograniczona czasowo.

Źródło: twitter - @witchergame