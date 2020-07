Zastanawialiście się kiedyś, jaki komputer złożyłby Wiedźmin? Tak się składa, że właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie - Henry Cavill pochwalił się sprzętem, który wybrał przy składaniu nowego zestawu.

Henry Cavill zyskał ogromną popularność dzięki netflixowej produkcji Wiedźmin – to właśnie on wcielił się w rolę Geralta z Rivii. Jakiś czas temu aktor pochwalił się, że zalicza się do graczy i opowiada się po stronie PC-tów.

Jaki komputer złożył serialowy Wiedźmin?

Część z Was mogła zastanawiać się, które podzespoły wybierze serialowy Wiedźmin. Niedawno wszystko stało się jasne, bo Cavill opublikował na Instagramie wideo ze składania nowego komputera.

Co prawda część logotypów została zasłonięta, ale na filmiku widzimy, że aktor wybrał następującą konfigurację:

Procesor: AMD Ryzen 9 3900X

Chłodzenie: NZXT Kraken Z73

Pamięć RAM: G.Skill TridenZ RGB

Płyta główna: ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi

Karta graficzna: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Dyski SSD: 2x Samsung SSD 970 PRO 1 TB

Zasilacz: SeaSonic Prime Platinum

Obudowa: FractalDesign Define 7

To solidny sprzęt, który kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Jakie gierki serialowy Geralt odpali na takim kompie? Tego jeszcze nie zdradził, ale jedno jest pewne - Wiedźmin 3: Dziki Gon bez problemu będzie chodzić na maksymalnych ustawieniach.

Jakbyście szukali porady odnośnie złożenia dobrego komputera do grania, odsyłamy Was do naszego poradnika z superwydajnym PC, gdzie polecamy podobną konfigurację. Czyżby Cavill czytał benchmark.pl? :)

Źródło: Instagram @ Henry Cavill

