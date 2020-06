Można było spodziewać się, że Sony od samego początku będzie promować nową konsolę przynajmniej kilkoma mocnymi tytułami. Nie ulega wątpliwości, że Horizon Forbidden West to jeden z nich.

Horizon Forbidden West na pierwszym zwiastunie. Wygląda rewelacyjnie

Posiadacze PlayStation 4 zapewne od razu zorientują się, iż jest to kontynuacja doskonale przyjętego Horizon: Zero Dawn. Przypuszczaliśmy, iż pierwszy pokaz gier na konsolę PlayStation 5 będzie obejmował właśnie tę pozycję, zwłaszcza w świetle coraz liczniejszych plotek. I jeśli jakiś tytuł zrobił wrażenie podczas prezentacji przygotowanej przez Sony, to właśnie ten.

Zaprezentowany zwiastun potwierdza, iż ponownie spotkamy się z Aloy, czyli główną bohaterką Horizon: Zero Dawn. Twórcy nie zamierzają zmieniać głównych założeń dotyczących rozgrywki, które przecież świetnie się sprawdziły. Widać jednak, że postarają się o nowości, chociażby niewidziane wcześniej maszyny. Materiał sugeruje, iż znacznie może odgrywać czas spędzany pod powierzchnią wody, ogólnie świat jawi się tu jako bardzo różnorodny. Horizon Forbidden West wygląda rewelacyjnie i powinien okazać się tym tytułem, który pokaże na co stać wnętrze PlayStation 5.

Kiedy premiera Horizon Forbidden West?

Data premiery Horizon Forbidden West nie została ogłoszona. To może niestety sugerować, iż gra nie zostanie udostępniona na premierę PlayStation 5 pod koniec tego roku.

Póki co Guerrilla Games dopina zresztą ostatnie szczegóły związane Horizon Zero Dawn w wersji PC. W tym przypadku premiera planowana jest na lato.

Źródło: PlayStation

