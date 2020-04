Gry Horizon: Zero Dawn może skończyć jako trylogia, a Horizon: Zero Dawn 2 zaskoczyć ogromem świata z dnia 26-04-2020

Horizon: Zero Dawn to jedna z najlepszych gier, jakie można znaleźć na konsolach PlayStation 4. Naprawdę dziwne byłoby gdyby Sony nie zdecydowało się na dalszą przygodę z tą marką i coraz więcej wskazuje na to, że faktycznie jeszcze o niej usłyszymy.