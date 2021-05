Świeżutki gameplay Horizon Forbidden West daje nadzieję na to, że jeszcze przed końcem tego roku będziemy mieli powody, by pokochać swoje PS-piątki.

Horizon Forbidden West – to będzie hit na PS5

Tak jak Horizon Zero Dawn była jedną z najlepszych gier na PS4, tak Horizon Forbidden West będzie jedną z tych gier, dla których warto będzie mieć PlayStation 5. Po ostatniej prezentacji nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości. Nowa produkcja studia Guerrilla Games wygląda wyśmienicie, a wprowadzone rozwiązania sprawiają, że najchętniej rzuciłoby się wszystko, by… rzucić się w wir rozgrywki.

Nowy materiał to 14-minutowy zapis rozgrywki, jakim ekipa Guerrilla Games pochwaliła się podczas majowego wydarzenia State of Play. To gameplay pochodzący właśnie z konsoli PlayStation 5 (dodajemy tę informację, bo sama gra trafi też na PlayStation 4, choć tam – naturalnie – będzie wyglądać odrobinę gorzej).

Zobacz gameplay Horizon Forbidden West na PlayStation 5:

Akcja Forbidden West rozpoczyna się pół roku po wydarzeniach zaprezentowanych w Zero Dawn. Raz jeszcze przejmiemy kontrolę nad Aloy, a na naszej (jej?) drodze pojawi się jeszcze więcej morderczych maszyn i innych zagrożeń, stojących na przeszkodzie do poznania odpowiedzi, od których zależy przyszłość życia na Ziemi. Podczas walki będziemy musieli wykazać się nie tylko refleksem i zwinnością, ale też zmysłem taktycznym i właściwym doborem broni.

Jak widzimy na gameplayu, podstawy rozgrywki pozostaną niezmienione, ale czuć też pewien powiew świeżości. Mamy większy i bogatszy świat, mamy więcej elementów zręcznościowych, nie mamy za to ekranów ładowania. Nie możemy doczekać się, by przekonać się o tym, jak to wypadnie w praktyce. Najpewniej otrzymamy taką okazję jeszcze przed końcem tego roku.

Źródło: PlayStation, informacja własna