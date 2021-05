Jedna z najlepszych gier na PS4 zmierza na PC!

Zgodnie z niektórymi doniesieniami, podobnie jak w przypadku Days Gone i Horizon Zero Dawn, następną grą, w którą będziemy mogli zagrać na PC będzie Uncharted 4: Kres Złodzieja.

SONY planuje wydać Uncharted 4: A Thief’s End na PC

W prezentacji opublikowanej podczas spotkania z inwestorami, japoński gigant zdradził, że Uncharted 4 zmierza na PC. Wzmianka o grze pojawia się na slajdzie zatytułowanym „Więcej planowanych wydań na PC” obok Days Gone, które ukazało się na PC w zeszłym tygodniu. W chwili pisania tego tekstu nie ma żadnych oficjalnych informacji od Sony na temat tego portu, ale być może dowiemy się o nim więcej podczas dzisiejszego State of Play, skupiającego się na Horizon Forbidden West.

Japoński gigant chce rozwinąć również PS Now

W innym miejscu prezentacji Sony nakreśliło plany wzmocnienia swojej bazy użytkowników ze 160 milionów do ogromnego 1 miliarda, wymieniając m.in. inwestycję w PlayStation Now jako kluczowy sposób na przyciągnięcie nowych użytkowników do platformy.

„Sony zamierza nadal inwestować w zewnętrzne studia lub współpracować z nimi, a także inwestować w własne studia w celu ulepszenia swojej oferty”, czytamy w prezentacji, co może sugerować, że firma przygotowuje się do rywalizacji z Microsoftem i ich dobrze ocenianą usługą Xbox Game Pass.

SONY wydaje się chętne do ekspansji na inne obszary i jak najszerszego udostępniania gier; ekspansja na PC, wraz z koncentracją na rozwijaniu PS Now, sugeruje, że - pomimo imponującej sprzedaży PS5 - firma planuje skupiać się nie tylko na konsolach.

Graliście w Uncharted 4? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: VG 247