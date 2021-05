Podczas dzisiejszego pokazu poświęconemu w Dying Light 2, nasze rodzime studio Techland nie tylko pokazało nam materiał z rozgrywki, ale również ujawniło, kiedy produkcja trafi w ręce graczy.

Dying Light 2 – czego dowiedzieliśmy się z prezentacji

Zacznijmy najpierw od fabuły. W grze wcielimy się w postać Aidena Caldwella, który próbuje ustalić swoją tożsamość. W poszukiwaniu pomocy, bohater trafia do tzw. The City, gdzie przyłącza się do grupy zwanej Nightrunners, która stara się pomagać ludziom w potrzebie. Akcja natomiast rozgrywa się 15 lat po wybuchu epidemii.

W mieście znajdują się trzy frakcje: Survivors, Peacekeepers oraz Renegades. Każdej z wymienionych frakcji będziemy mogli pomóc lub też zaszkodzić, co oczywiście znacząco wpłynie na nasze relacje.

Twórcy zaprezentowali też pokrótce, w jakich warunkach przyjdzie nam przemierzać The City nocą. Miasto staję się wówczas pełne różnych niebezpieczeństw i to nie tylko w postaci hord zombie, ale również przez to, że na łowy wyruszają różne, potężniejsze typy nieumarłych. Oczywiście, jak to miało również miejsce w przypadku Dying Light, przemierzanie miasta nocą przyniesie nam również sporo korzyści, bowiem gniazda zombie stają się opustoszałe, dzięki czemu możemy liczyć na zdobycie przydatnego sprzętu. Poniżej możecie obejrzeć materiał z rozgrywki:

Kiedy premiera Dying Light 2?

Twórcy zapowiedzili również, ze znacząco ulepszyli zarówno system walki, jak i samo przemieszczanie się po mieście. Jeśli chodzi o walkę, nasz bohater będzie mógł wspomóc się akrobacją oraz różnego rodzaju gadżetami. Oczywiście nie zabraknie również standardowej, brutalnej walki wręcz.

No i w końcu przyszła pora na najważniejszą informację. Dying Light 2 trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S 7 grudnia 2021 roku. Na koniec przypomnijmy, że twórcy swego czasu potwierdzili, że główny wątek w Dying Light 2 będziemy mogli ukończyć już po 20 godzinach.

Jak wrażenia po obejrzeniu materiału z rozgrywki? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Techland, Dying Light, Inf. własna