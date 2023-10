Chyba nikt z nas nie targałby w podróż stacjonarnego sprzętu. To jednak może się wkrótce zmienić, bo HP zaprezentowało właśnie przenośny komputer all-in-one.

Pecety all-in-one mają kompaktową budowę - jednostka centralna jest połączona z monitorem, co sprawia, że urządzenie zajmuje mniej miejsca. Wciąż nie jest to jednak rzecz, którą można łatwo przenosić. HP postanowiło trochę w tej kwestii zmienić - i wypuściło Envy Move. Tym, co wyróżnia go na tle innych komputerów all-in-one, są elementy konstrukcyjne wspomagające mobilność.

I tak na przykład z tyłu Envy Move znajdziemy uchwyt, dzięki któremu można przenosić peceta jak walizkę. Z kolei na spodzie znalazły się nóżki, które rozstawiają się automatycznie w momencie kontaktu z podłożem. Dodatkowo sprzęt wyposażono w kieszeń na klawiaturę z touchpadem (w zestawie). Teraz wystarczy już tylko naładować komputer - wbudowana bateria pozwala na maksymalnie cztery godziny pracy - i można ruszać w drogę.

To prawda, że Envy Move jest cięższy od laptopa, ale nie waży przesadnie dużo: jego waga to 4,1 kilograma.

Specyfikacja Envy Move

Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5 13. generacji, do 16 GB pamięci LPDDR5 RAM i dysk o pojemności do 1 TB. Ekran QHD IPS ma przekątną 23,8 cala. System operacyjny to w tym przypadku Windows 11. Technologia Intel Unison umożliwia łączność z urządzeniami z systemem iOS i Android. Wbudowano tu też kamerę o rozdzielczości 5 MP.

Cena

Envy Move można nabyć na oficjalnej stronie HP. Ceny (w zależności od konfiguracji) zaczynają się od 899,99 dolarów.

źródło: materiały prasowe