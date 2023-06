Kiedy mówimy „komputer dla graczy”, raczej nie mamy na myśli urządzeń typu All-In-One. Tego typu sprzęt raczej sprawdza się w eleganckim biurze, czy na małej przestrzeni roboczej. A co jeżeli ktoś by spróbował połączyć te „dwa światy”?

eBlaztr, czyli duński producent komputerów osobistych, zaprezentował na targach Computex najnowszą wersję swojego „przenośnego komputera stacjonarnego do gier”. Wielu entuzjastów komputerów PC, graczy czy majsterkowiczy w tej chwili może pomyśleć „A Komu to potrzebne? A dlaczego?”. Jednak produkt eBlaztr próbuje udowodnić, że można połączyć ze sobą możliwość montażu mocnych podzespołów i rozbudowy, z przenośnością, funkcjonalnością i niewielkimi gabarytami całej platformy.

W skrzynce o szerokości 626mm, wysokości 402mm i głębokości 80mm, znalazło się miejsce na trzy slotową kartę graficzną o maksymalnej długości 325mm, płytę główną w formacie mini ITX i zasilacz w standardzie SFX. Do obudowy można podłączyć monitory o przekątnej do 24,5 cala, zgodne ze standardem VESA 100 x 100mm. Do zestawu dołączone są cztery, wysuwane nóżki, a sama konstrukcja waży 6,8kg.

Producent będzie sprzedawał samą bazę w cenie 349$, natomiast na stronie firmy będzie można odnaleźć gotowe zestawy. W tym przypadku możemy wybrać eBlaztr Office PC (1299$), eBlaztr LAN Edition (2345$) i eBlaztr Beast (7200$). Wersja biurowa została wyposażona w monitor SharkGaming SG24240, procesor Intel Core i5-11400 i nie posiada dedykowanego GPU. Wersja wyższa otrzymała ten sam monitor oraz procesor (tylko w wersji „F”), natomiast zamontowano w niej już kartę graficzną GeForce RTX 3060 Ti. Tymczasem w „Bestii” drzemie monitor Acer Nitro XV252Q Fbmiiprx, Core i9-12900KS sparowany z GeForce RTX 3090 Ti (Gaming X Trio). Co będzie istotne za chwilę, każda z tych gotowych platform posiada wagę około 11,6kg.

Choć sam pomysł wydaje się bardzo ciekawy, to spróbujmy na niego spojrzeć „chłodnym okiem”. Zacznijmy od poniższej grafiki producenta:

W pierwszej kolejności rzuca się kategoria PRZENOŚNOŚĆ. Jeżeli firma eBlaztr uważa, że prawie 12kg zestaw AIO jest tak samo „mobilny” jak laptop, to ja nie wiem jakie tam notebooki się sprzedaje/produkuje. Kolejną kwestią są dostarczane w zestawach matryce – każda z nich jest tylko FullHD, a ta montowana w modelach eBlaztr Office PC i LAN Edition dodatkowo jest wykonana w technologii TN! Nie wspomnę już o montowaniu podzespołów sprzed kilku lat w nowych zestawach komputerowych (i to jeszcze w takiej cenie...).

W związku z powyższym, jak oceniacie propozycję firmy eBlaztr? Który z ich produktów jest wart zakupu? Zapraszamy do ankiety i komentowania!

Źródło: tom'sHARDWARE, eBlaztr