MatePad 11 2023 od Huawei jest już dostępny w sprzedaży. Oto co oferuje sprzęt za 2299 złotych.

MatePad 11 2023 ma 7,2 mm grubości i waży 480 gramów. Tablet wyróżnia się minimalistycznym designem z kompozytową obudową w kolorze gwiezdnej czerni (czyli czarny jest po prostu).

Sprzęt wyposażono w 11-calowy wyświetlacz Huawei FullView w rozdzielczości 2,5 K (2560 × 1600). Współczynnik proporcji ekranu do obudowy wynosi 86 proc. Częstotliwość odświeżania ekranu to maksymalnie 120 Hz. Zadbano też o funkcje oszczędzające wzrok użytkownika: mamy tu na przykład ograniczenie emisji szkodliwego niebieskiego światła.

Huawei MatePad 11 2023 - dane techniczne

Za płynną pracę urządzenia odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 865 z 6 GB pamięci RAM. Producent zaoferował 128 GB pamięci na pliki. Bateria ma pojemność 7250 mAh. Powinno to zapewnić do 12 godzin odtwarzania filmów 1080p lub do 10 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu.

Klawiatura w zestawie

Do urządzenia dołączono etui ochronne i bezprzewodową klawiaturę Huawei Smart Keyboard. Można ją użytkować na dwa sposoby: jako złączoną z etui (czyli jak w laptopie) lub jako odłączoną od etui i tabletu.

Dostępność i cena

Cena MatePad 11 2023 w wersji z 128 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB pamięci RAM (w zestawie z klawiaturą i rysikiem) wynosi 2299 zł. Sprzedaż ruszyła 16 października 2023 r.

źródło: materiały prasowe