Huawei nova 9 to najnowszy smartfon producenta, którego popularność w ostatnim czasie mocno spadła. Dlaczego zatem mielibyśmy sięgać po ten model? Wedle zapowiedzi, powodów jest kilka.

Premiera Huawei nova 9 - cena i bonus w przedsprzedaży

Zacznijmy jednak od zawsze istotnej kwestii, a mianowicie ceny. Huawei nova 9 trzeba będzie klasyfikować jako przedstawiciela średniej półki, przy aktualnej sytuacji na rynku przy kwocie 2299 złotych jest to jak najbardziej na miejscu.

Oczywiście mogą pojawić się opinie, że jest to wysoka cena, być może złagodzi je oferta przygotowana pod kątem przedsprzedaży. Zamawiający smartfona do 11 listopada otrzymają w zestawie bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 4, a także dwunastomiesięczną ochronę ekranu. Z oferty można skorzystać na huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, a także w popularnych sieciach z elektroniką, między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i Komputronik oraz u operatorów Play i Plus.

Design i aparat fotograficzny nade wszystko

Trudno zaprzeczać, że smartfon przyciąga wzrok. Chociażby z racji dość interesująco zaprojektowanego modułu głównego aparatu, ale też błękitnego koloru, opalizującego pod wpływem światła (dostępny będzie też w kolor czarny) oraz wyświetlacza zakrzywionego na boczne krawędzie.

Ten ostatni element nie wszyscy lubią, sama jakość prezentowanego obrazu powinna być jednak bardzo dobra. Przy przekątnej 6,57 cala producent postawił na panel OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli oraz częstotliwości odświeżania do 120 Hz, a także odwzorowanie palety barw DCI-P3 i wsparcie HDR10.

Najbardziej akcentowany jest jednak aparat fotograficzny, określany tutaj nawet mianem potężnego. Odważnie, nawet jeśli będziemy trzymać się średniej półki cenowej. Czego można się spodziewać? Obiektywów głównego 50 Mpix z przysłoną f/1,9 i sensorem 1/1,56” oraz filtrem w układzie RYYB, ultraszerokokątnego 8 Mpix (f/2,2), a także makro 2 Mpix (f/2,4) i czujnika głębi 2 Mpix (f/2,4). Nie powinno zabraknąć przy tym dość rozbudowanego oprogramowania, wymieniane są między innymi technologia XD Fusion Engine, inteligentna redukcja zniekształceń i tryb Dual-View. Pojawi się też obsługa trybu RAW i oczywiście tryb nocny, niestety zabrakło OIS.

Wydajność powinna być ok, a system? Przecież wiesz...

Obudowa skrywa również procesor Qualcomm Snapdragon 778G, do którego dorzucono 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Huawei nova 9 nie będzie najwydajniejszym smartfonem w swojej klasie cenowej, ale też mocy obliczeniowych powinno być tutaj wystarczająco do płynnej pracy systemu, a także większości aplikacji i gier.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, to EMUI 12 bazujące na Android 11. Podobnie jak w innych ostatnich smartfonach tego producenta nie ma aplikacji i usług Google, alternatyw trzeba będzie szukać w rozsrastającym się AppGallery, co jednak nie dla wszystkich jest szczególnie kuszące.

Czego jeszcze można się spodziewać po Huawei nova 9? Solidności. Nieomówiona do tej pory część specyfikacji obejmuje też aparat selfie 32 Mpix, moduły łączności Bluetooth 5.2, Wi-Fi ax i NFC, czytnik linii papilarnych pod ekranem oraz dual SIM. Nie ma natomiast czytnika kart pamieci oraz obsługi 5G. Akumulator cechuje się z kolei pojemnością 4300 mAh i szybkim ładowaniem 66W.

Czy Huawei nova 9 warto kupić?

Z reguły w dniu premiery nie możemy pokusić się o ocenę tego, jak dany smartfon wypada w praktyce. W tym przypadku jest jednak nieco inaczej, ponieważ mieliśmy okazję zapoznać się z Huawei nova 9 przed premierą. Testowaliśmy urządzenie przez kilka dni, w oddzielnym artykule możecie zapoznać się z pierwszymi wrażeniami, a także zobaczyć przykładowe zdjęcia wykonane tak mocno akcentowanym przez producenta aparatem.

Jest też coś tańszego - Huawei nova 8i

Jednocześnie zaprezentowany został model Huawei nova 8i. W tym przypadku mowa o propozycji z procesorem Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i ekranem 6,67 cala o rozdzielczości 2376 x 1080 pikseli, ale już IPS o standardowym odświeżaniu. Aparat główny tu też jest poczwórny, ale w konfiguracji 64 Mpix f/1.9 + 8 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix. Na plus, że i tutaj akumulator 4300 mAh będzie można ładować z mocą 66W.

Model Huawei nova 8i będzie dostępny w kolorach srebrnym oraz czarnym. W cenie 1499 złotych. Także w tym przypadku można skorzystać z przedsprzedaży, ale tylko z jednym prezentem - dwunastomiesięczną ochroną ekranu.

Źródło: Huawei