Jaki smartwatch wybrać? Ranking smartwatchy na 2024 rok

Jaki smartwatch jest najlepszy w 2024 roku? Przedstawiamy najlepsze modele współpracujące z systemami Android i iOS. Polecane smartwatche mają wszystko, co niezbędne: powiadomienia, GPS, pomiar tętna, wodoszczelność, a nawet płatności zbliżeniowe i możliwość prowadzenia rozmów.

Czym są dziś smartwatche?

Smartwatche to coś więcej niż smartbandy (opaski fitness), choć przyznać trzeba, że granice pomiędzy tymi kategoriami bardzo się już zatarły. Wiele tańszych smartwatchy potrafi ustępować bogactwem funkcji opaskom smart. Z kolei opaski potrafią być coraz większe i coraz częściej kształtem przypominają zegarek smart, choć nadal przez nie nie porozmawiamy i raczej próżno szukać w nich modułu GPS.

Podobnie zaciera się różnica pomiędzy zegarkami smart i zegarkami sportowymi. Producenci zegarków przeznaczonych głównie do monitorowania zdrowia i aktywności sportowych coraz bardziej odczuwają presję dokładania do swoich urządzeń akcentów smart, stąd też pojawiły się ładniejsze ekrany, płatności zbliżeniowe czy opcje wgrania muzyki. Funkcje te wcześniej traktowano po macoszemu, skupiając się na ulepszaniu treningowej analityki i nad zwiększaniem dokładności czujników.

Estetyka zegarków sportowych też raczej wykluczała ich całodzienne użytkowanie, a ważniejsze niż bajerancki ekran dotykowy były fizyczne przyciski ułatwiające choćby korzystanie ze sprzętu w wodzie. To jednak dziś tylko teoria, bo choćby Garmin Fenix 8 wyposażono już w piękny AMOLED-owy ekran, a podobne panele stosuje też konkurencja o czysto sportowym rodowodzie, jak Polar czy Suunto.

Dzisiaj różnice w funkcjach i precyzji rejestrowanych parametrów sportowych pomiędzy smartwatchami a zegarkami sportowymi są znacznie mniejsze niż kiedyś i robią się znaczące dopiero w przypadku zaawansowanych amatorów i sportowców wyczynowych. Takie osoby chcą znać przebyty dystans co do metra, wymagają też od urządzenia długiego czasu pracy, a mało który smartwatch jest w stanie pracować z najwyższą dokładnością GPS przez kilkanaście godzin ciągiem - tu ciągle zegarki sportowe ze smartwatchowym twistem wiodą prym. Zegarki sportowe są też chętniej wybierane z uwagi na wyspecjalizowane funkcje stricte sportowe, od pomiarów mocy biegowej począwszy, na nawigacji po trasie narciarskiej skończywszy.

Co warto jednak zaznaczyć, droższe smartwatche coraz lepiej radzą sobie z pomiarem pulsu i wcale nie odstają znacznie jakościowo w rejestrowaniu tras przy pomocy GPS. Szczególnie zegarki Apple z każdym rokiem poprawiają precyzję w obu tych aspektach, ale Huawei czy Amazfit również nie zasypiają gruszek w popiele. W 2022 roku pojawił się nawet model Apple Watch Ultra, ewidentnie mający stanowić alternatywę dla mocarnych, oudoorowych zegarków sportowych. W wielu aspektach się to udało, choć niestety czas pracy tego urządzenia wciąż pozostawia sporo do życzenia.



Apple Watch Ultra

Jakiego smartwatcha szukamy? 7 kluczowych pytań…

Na które warto sobie odpowiedzieć, by poznać swoje potrzeby i oczekiwania.

Jak często jesteśmy gotowi ładować baterię w zegarku? Jeśli raz na kilka dni lub jak najrzadziej, to będziemy musieli pogodzić się z faktem, że nasz smartwatch może nie być "wszystkomający", a świetne urządzenia z logo Samsung lub Apple możemy od razu zepchnąć na dół listy kandydatów.

Czy zegarek będzie współpracował z telefonem na systemie Android, czy iOS? Jeśli wybieramy OS od Apple, to najrozsądniej będzie wyposażyć się w któryś z trzech dostępnych rodzajów Apple Watchy (albo poczytać w recenzjach czy wybrany przez nas smartwatch innej marki nie traci w zestawieniu ze smartfonem Apple połowy funkcji).

Czy chcemy płacić zegarkiem?

Czy chcemy rozmawiać przez zegarek? Jeśli tak, to czy potrzebujemy zegarka z funkcją LTE (rozmowy bez telefonu) czy wystarczy nam taki oparty na Bluetooth (wówczas telefon musimy mieć w zasięgu paru metrów lub na przykład w kieszeni).

Czy będziemy uprawiać sport i czy zależy nam na bardzo dokładnych pomiarach? Większość zegarków smart ma akceptowalny odczyt GPS oraz przyzwoity pulsometr, a także liczne tryby treningowe, które zadowolą przeciętnego użytkownika... ale jeśli dużo biegamy albo zależy nam na precyzyjnym odczycie tętna na siłowni - powinniśmy wybrać zegarek z precyzyjniejszymi czujnikami, a do tego z wygodnym i precyzyjnie regulowanym paskiem (a nie bransoletą).

Zegarek w klasycznym stylu czy nowoczesny? W klasyce prym wiedzie Huawei, oferujący często modele ze skórzanym paskiem lub bransoletą, a także klasyczną kopertą; można też rozejrzeć się po mniej popularnych markach, np Withings, Ticwatch.

Czy potrzebujemy aplikacji typu Spotify, mapy Google i inne? Swobodę w ściąganiu tego typu apek dają właściwie tylko sprzęty Apple oraz zegarki pracujące pod kontrolą systemu wearOS, acz odbywa się to kosztem całkowitego czasu pracy.

Odpowiedzenie sobie na te pytania jest podstawą, by dowiedzieć się, czego w gruncie rzeczy szukamy. Osobnym pytaniem jest budżet - w naszym rankingu wskazujemy więc najlepsze zegarki smart z różnych kategorii cenowych, od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

Jaki smartwatch kupić? Ranking 2024

W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze smartwatche dostępne w polskich sklepach, a wyróżniające się stylistyką, jakością wykonania, funkcjonalnością lub unikalnymi cechami. Jeśli szukasz czegoś tańszego, to stworzyliśmy także zestawienie niedrogich smartwatchy do 500 złotych. W poniższym rankingu, większość zegarków, to smartwatche męskie lub unisex, stąd jeśli szukasz urządzenia o bardziej kobiecej stylistyce lub w mniejszym rozmiarze, zajrzyj do naszego rankingu polecanych damskich smartwatchy.

Po co nam smartwatch, jeśli nosimy przy sobie telefon? Głównie po to, by ułatwić sobie życie i lepiej monitorować nasze zdrowie, choć niewątpliwie dla wielu osób to po prostu bardzo fajny gadżet, a także nawiązanie do noszenia tradycyjnego zegarka. Zegarek smart najczęściej po prostu uzupełnia możliwości smartfona, a w przypadku droższych modeli zastępuje go w wybranych sytuacjach - gdy nadejdzie SMS, e-mail, wiadomość na Messengerze czy WhatsAppie - takie wiadomość możemy odczytać bez wyciągania telefonu z kieszeni. Możemy również odpisać na wiadomości, zadzwonić, zapisać listę zadań na dany dzień czy nawet posłuchać muzyki albo skorzystać z nawigacji. Co ważne, smartwatch można sparować ze smartfonem niezależnie od tego, czy mamy flagowca, czy tani telefon za 1000 złotych.

Oczywiście na funkcjach związanych z telefonem dobry smartwatch się nie kończy. Producenci przykładają coraz większą wagę do opcji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej użytkownika, nie dziwi zatem częstsza implementacja takich elementów jak pulsometr, pulsoksymetr, GPS, pomiar HRV, czy nawet pomiar EKG, choć jego dokładność jest mocno dyskusyjna. Warto docenić również rosnącą wytrzymałość, począwszy od materiałów takich jak stal nierdzewna, tytan czy szkło szafirowe, po zakres odporności na wodę. Dobry smartwatch prysznica czy basenu się nie boi, dzięki wodoodporności IP67 lub wyższej, a pływanie czy nawet nurkowanie w “usportowionych” modelach to nic niezwykłego.

Najlepsze smartwatche. Oto polecane modele - ranking 2024:

CMF Watch Pro 2 - najlepszy tani smartwatch Ocena benchmark.pl









4,5/5 Gdy liczy się stylówa - CMF Watch Pro 2 nie ma sobie równych. Ten zegarek to odpowiednik markowych ciuchów kupionych w lumpie na wagę. Wygląda bajecznie, kosztuje grosze i nie klęka na robocie - jeśli nie każemy mu się przepracowywać. Trudno powiedzieć, czy to najlepszy smartwatch do 500 zł na rynku, a nawet do 300 zł, ale na pewno jest to smartwatch najbardziej jakiś, a przy tym urządzenie, którego funkcje zadowolą jakieś 90% potencjalnych użytkowników. Mamy tu bardzo przyjemny dla oka AMOLED-owy ekran o przekątnej 1,32 cala, możliwość prowadzenia rozmów głosowych czy korzystania z asystenta na telefonie, niezłą baterię pozwalającą na kilka dni pracy z dala od ładowarki i pełny zestaw funkcji sportowo-zdrowotnych, od analizy snu czy cyklu menstruacyjnego, po monitoring aktywności czy tak klasycznie potrzebny przez wszystkich licznik wykonanych kroków. Ten zegarek ma nawet GPS, co w urządzeniu kosztującym 300 zł (!) nie jest wcale czymś super oczywistym. Wady? Dokładnością pomiarów, oprogramowaniem, algorytmami CMF Watch Pro 2 odstaje od konkurencji, ale pamiętajmy, że jest to konkurencja w niektórych przypadkach nawet 10- czy 15-krotnie droższa! Innymi słowy - chcesz smarttwatcha, który ogarnia temat zdrowotnie, a do tego jest estetycznym akcesorium? Kupuj CMF Watch Pro 2 i na luźno odpuść sobie resztę propozycji w niniejszym zestawieniu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,32 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Huawei Watch GT 5 Pro Active - elegancki smartwatch z EKG Ocena benchmark.pl









4,8/5 Huawei Watch GT 5 Pro to jeden z najpopularniejszych smartwatchy na polskim rynku, co można zrozumieć biorąc pod uwagę jakość wykonania, cudny ekran, smartwatchową funkcjonalność oraz estetykę. Nie jest to smartwatch dla każdego, bo trzeba zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z braku wsparcia dla usług Google, niemniej jeśli komuś to nie przeszkadza i jeśli ten ktoś poszukuje urządzenia samodzielnego, to warto sięgnąć po tę propozycję od Huawei. Huawei Watch GT 5 Pro w wersji Active to zegarek multisportowy, z bardzo precyzyjnymi pomiarami i mnogością trybów sportowych - jak w np. Garminie, możemy sobie z nim wyskoczyć na partyjkę golfa lub zanurkować do głębokości 40 metrów. Do tego rozbudowane pomiary zdrowotne z monitorowaniem snu oraz możliwością przeprowadzenia pomiaru EKG, oraz dojrzały, przemyślany software - to oczywiste zalety sprzętu od Huawei. Ostatnim już plusem, o którym wypada wspomnieć, jest czas pracy na jednym ładowaniu sięgający nawet 14 dni normalnego użytkowania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,43 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Zobacz recenzję

Apple Watch SE (gen 2) - najbardziej opłacalny smartwatch do iPhone Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli masz iPhone`a, to podobnie jak w 2023 roku najbardziej opłacalnym smartwatchem dla ciebie będzie zapewne Apple Watch SE drugiej generacji, który dziś w cenie w okolicach 1200 zł oferuje większość kluczowych funkcji w połączeniu z typowym dla marki Apple fantastycznym wykonaniem i płynnym działaniem. Zegarek monitoruje kroki, spalone kalorie, tętno, sen, mierzy dystans, prędkość i tempo, wyświetla powiadomienia, umożliwia pisanie wiadomości oraz odbieranie połączeń przez Bluetooth. W droższej wersji Cellular pozwala także na wykonywanie połączeń telefonicznych i użytkowanie aplikacji z dala od telefonu. Watch SE pozwala także na płacenie zbliżeniowo w sklepach poprzez płatności Apple Pay. Słabe strony? Tutaj jest to krótki czas pracy na jednym ładowaniu - zegarek wymaga ładowania praktycznie co dobę. Bardziej wymagający użytkownicy mogą rozważyć także zakup nowszego i droższego Apple Watch 9, aczkolwiek pod kątem stosunku cena - jakość model SE wydaje się być logiczniejszym wyborem. Warto dodać, że Apple Watch SE (gen 2) jest dostępny w dwóch rozmiarach koperty - 40mm i 44mm. Najważniejsze cechy: Wymiary 44 x 38 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) Retina

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 32.9 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Apple Watch Ultra 2 - najlepszy smartwatch dla fanów Apple Ocena benchmark.pl









4,6/5 To pozycja, podobnie jak Apple Watch SE zarezerwowana dla posiadaczy telefonów od Apple. Tych majętnych posiadaczy, bo Apple Watch Ultra 2 to już naprawdę kosztowny zegarek. Szczęśliwie jednak, w parze z ceną idą możliwości tego urządzenia. Mamy tu cudną jakość wykonania, piękny ekran OLED LTPO2 z jasnością szczytową rzędu 3000 nitów, tytanową kopertę i pełnię możliwości zdrowotno-sportowych. Zegarek mierzy tętno włącznie z dokonywaniem pomiarów EKG, natlenienie krwi, ma 2-zakresowy GPS, a nawet obsługuje łączność komórkową. Dla użytkowników ekosystemu Apple, Watch Ultra 2 to najlepszy smartwatch, jaki mogą sparować ze swoimi iPhone`ami. Zegarek zapewnia pomiary zdrowotne o doskonałej precyzji i powtarzalności, wspiera wszystkie popularne dyscypliny sportowe, a nawet pozwala na nurkowanie do głębokości 40 metrów. Byłby to zdecydowanie jeden z najlepszych smartwatchy - również sportowych, gdyby nie czas pracy na baterii sięgający 36 godzin w normalnym użytkowaniu. Najważniejsze cechy: Wymiary 49 x 44 x 14.4 mm

Wyświetlacz (technologia) Retina

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, kompas, głośnik, wysokościomierz, mikrofon, wodoszczelność, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, barometr, monitor snu, prognoza pogody, temperatura ciała, płatność, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odtwarzanie muzyki, odpowiedzi tekstowe

Waga 61.4 g

Rozmowy telefoniczne tak Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Watch 7 - optymalny smartwatch do telefonów Samsung Ocena benchmark.pl









4,7/5 Samsung Galaxy Watch 7 jest kwintesencją tego, za co ludzie kochają smartwatche od Samsunga. To zgrabny, turbo funkcjonalny zegarek, który spodobać się musi i fanom gadżeciarstwa wszelakiego i osobom aktywnym fizycznie. Doskonały przykład smartwatcha na co dzień, który w cenie nieco tylko przekraczającej 1000 zł jest bardzo mocnym graczem na rynku smartwatchy. Co wyróżnia ten model? Mamy tu mocno zuniwersalizowany design, który przypaść do gustu powinien znacznej większości z nas, piękny ekran, pełną funkcjonalność systemu wearOS, dokładne pomiary sportowo-zdrowotne, 2-zakresowy GPS oraz - wsparcie sztucznej inteligencji. Samsung Galaxy Watch 7 to doskonały towarzysz, który pomaga dbać o zdrowie i kondycję, jest bardzo wdzięczny w obsłudze i nienachalny - odnajdując się na każdym nadgarstku. Trapią go oczywiste bolączki smartwatchy pracujących pod kontrolą systemu wearOS, jak nieszczególny czas pracy na baterii, ale to zdecydowanie jednej z najlepszych smartwatchowych wyborów dla użytkowników smartfonów z systemem Android. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) Super AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak

Samsung Galaxy Watch Ultra - topowy sportowy smartwatch z wearOS Ocena benchmark.pl









4,6/5 Samsung Galaxy Watch Ultra to nic innego, jak znany i lubiany Galaxy Watch upakowany w outdoorową stylistykę i skręcony w stronę ekstremalnych wyzwań. Miron podczas testów tego zegarka nie był nim wybitnie zachwycony, ale nie zmienia to faktu, że osoby szukające odpowiednika Apple Watcha Ultra dla smartfona z Androidem zawsze skierują się w stronę Samsung Galaxy Watch Ultra. To najbardziej sportowy i ekstremalny smartwatch z wearOS, który zachwyca funkcjonalnością, potrafią wszystko, co smartwatch potrafić powinien. Do tego świetny AMOLED-owy ekran, niezły jak na wearOS czas pracy na baterii i wysoka dokładność pomiarów sportowych i zdrowotnych. Zaletami tego modelu są również wygodna obsługa - w tym ta realizowana za pomocą określonych gestów, precyzyjna lokalizacja GPS oraz długie, bo aż 4-letnie wsparcie aktualizacyjne obiecane przez Samsunga. Czy to najlepszy zegarek pracujący pod kontrolą systemu wearOS? Moim zdaniem nie, ale w zestawieniu TOP 3 by się znalazł, co sprawia, że zasługuje na miejsce w naszym zestawieniu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,47 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) Super AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak

Amazfit T-Rex 3 - najlepszy sportowy smartwatch pod względem możliwości do ceny Ocena benchmark.pl









4,9/5 Amazfit T-Rex 3 to kolejna już generacja sportowego, stylizowanego na outdoorowy zegarka Amazfit. Generacja diabelnie udana, o czym przekonałem się, testując ten zegarek. Pod względem sportowo-zdrowotnym - T-Rex 3 potrafi wszystko. Mierzy sen i aktywności, oferuje pomiar HRV kluczowy dla regeneracji fizycznej i nerwowej, ma świetny 2-zakresowy GPS z mapami offline i… Dużo by wyliczać. Uznajmy, że minimalnie (jeśli w ogóle) odstaje od absolutnie topowej konkurencji wśród sportowych smartwatchy i śmiało podgryza obecnego w naszym zestawieniu Garmina Fenix 8. Nieco gorzej T-Rex 3 wypada od strony smartwatchowej. Zegarek nie ma wielu gadżeciarskich funkcji, nie obsługuje połączeń głosowych oraz nie pozwala na odpisywanie na wiadomości. Przesyła jednak powiadomienia, pozwala na słuchanie muzyki offline i ma piękny AMOLED-owy ekran o przekątnej 1,5 cala z jasnością szczytową równą 2000 nitów. Dla tych, którzy szukają smartwatcha przede wszystkim sportowego i nie chcą wydawać na urządzenie średniej krajowej Amazfit T-Rex 3 będzie najlepszym możliwym wyborem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Waga 64 g Zobacz recenzję

Garmin Venu 3S - optymalny smartwatch marki Garmin Ocena benchmark.pl









4,7/5 Garmin Venu 3S to odpowiedź Garmina na sportowe smartwatche spod skrzydeł technologicznych gigantów, rozpychające się na rynku i łączące smar funkcjonalności z lifestylową stylistyką i sportowymi możliwościami. Venu 3S jest elegancki, nieduży (koperta o średnicy 41 mm), zgrabny, świetnie wykonany i przyjemnie się na niego spogląda - ma bowiem bardzo ładny, dotykowy AMOLED-owy panel. Ma szereg smart funkcji, jak możliwość odpowiadania na wiadomości poprzez dyktowanie ich treści czy płatności zbliżeniowe. Warto jednak zaznaczyć, że mimo swojego skrętu w lifestyle, jest to Garmin, więc funkcje zdrowotno-sportowe zostały tu dopieszczone. W zegarku znajdziemy wszystkie pomiary zdrowotne znane z innych modeli producenta, łącznie z cenionym przez osoby czynne sportowo pomiarem HRV, czyli monitorowanie snu, precyzyjny GPS, pomiar tętna i stresu, a nawet ćwiczenia oddechowe czy medytacja etc. Znajdziemy tu również mnóstwo trybów sportowych i pełną integrację z ekosystemem Garmina poprzez aplikację Garmin Connect. Co ważne, jak na małe i zgrabne urządzenie, zegarek może pochwalić się świetnym czasem pracy na jednym ładowaniu, sięgającym nawet 10 dni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Wymiary 41 x 41 x 12 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, wysokościomierz, mikrofon, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odtwarzanie muzyki, odpowiedzi tekstowe

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Garmin Fenix 8 - najlepszy sportowy smartwatch na rynku Ocena benchmark.pl









4,7/5 Koniec żartów moi drodzy, bo na scenę wjeżdża Garmin Fenix 8, czyli bezsprzecznie najlepszy smartwatch sportowy, jaki znajdziemy na sklepowych półkach w 2024 roku. Nowy Fenix to już zegarek z AMOLED-owym panelem, a nie ekranem MIP, który występował w poprzednich generacjach. Do tego nowy zestaw czujników, wraz z mocno poprawionym czujnikiem tętna, pancerna obudowa, długi czas pracy na baterii i tyle trybów sportowych, że sam nie wiedziałem, że jest tyle dyscyplin. Od golfisty po nurka - każdy sportowy świr znajdzie w tym zegarku coś dla siebie. Co od strony smartwatchowej? Cóż, ten model to przede wszystkim sport i pomiary zdrowotne, więc gadżeciarzom muszą wystarczyć powiadomienia, płatności zbliżeniowe czy podgląd obrazków przesyłanych w wiadomościach. Garmin pod gadżeciarskim względem pozostaje w tyle za Apple, Samsungiem czy Huawei, ale sportowo wyznacza trendy dla całej “smart” konkurencji, więc jeśli ktoś właśnie sportowego smartwatcha szuka, to lepszej pozycji na rynku nie znajdzie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Google Pixel Watch 3 - smartwatch dla fanów Google Ocena benchmark.pl









3,8/5 Google Pixel Watch 3 to wybór nieoczywisty, bo zegarek potrafi w testach zbierać super wysokie noty, jak i cięgi za mocno “niewybitny” czas pracy na baterii. Niemniej, jest to piękne i doskonale wykonane urządzenie, które działa bajecznie płynnie na systemie wearOS i dla wszystkich fanów tego softu może to być wręcz smartwatch referencyjny, tak jak Pixele od Google są smartfonowymi wzorami i wyznacznikami tego, czym jest czysty Android. Aluminowa koperta występuje w dwóch rozmiarach: 41 i 45 mm i kilku kolorach, a to jak estetycznie skomponowano ją z paskiem, zasługuje na oklaski. Zegarek ma piękny ekran AMOLED LTOP z jasnością do 2000 nitów, obsługuje łączność LTE, ma całkiem precyzyjny moduł GPS i mnogość trybów sportowych oraz pomiarów zdrowotnych, włącznie z możliwością przeprowadzenia pomiaru EKG. Minusy? Płatna subskrypcja aplikacji od Fitbit (która jest świetna, ale darmowa jedynie przez 6 miesięcy) oraz czas pracy na baterii - deklarowane 24 godziny nie są szczególnie szałowym wynikiem. To zegarek dla osób świadomych jego ograniczeń i fanów produktów oraz softu od Google.

Najlepsze sportowy smartwatch - subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Odpowiadam dwutorowo. Wybrałbym bowiem Amazfit T-Rex 3 za absurdalny wręcz stosunek ceny do jakości. Sportowo ten zegarek to mistrzostwo świata - sprzęt wyposażony we wszystko, co potrzebne za wyjątkiem ficzurów, z których korzystają nieliczni, jak np. sterowanie interaktywnym trenażerem rowerowym. Gdybym jednak dziś był równie niepoprawnym gadżeciarzem, jak przed laty i interesowałoby mnie to, co nowe, umiarkowanie czasem praktyczne, ale nowe, gadżeciarskie, innowacyjne nawet - postawiłbym na Google Pixel Watch 3. Nie jest to zegarek idealny, nie jest to nawet najlepszy zegarek do sparowania ze smartfonami pracującymi pod kontrolą systemu Android, ale jest to urządzenie piękne, któremu nie można zarzucić braku pewnego pomysłu na siebie i ogólnej funkcjonalności. Do tego jest to smartwatch referencyjny w pewnym sensie dla urządzeń działających na systemie wearOS i to właśnie to urządzenie wybrałoby moje gadżeciarskie ja.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.