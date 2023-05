Użytkownicy Apple Watch donoszą o problemach, jakie zaczęły trapić posiadane przez nich urządzenia. Chodzi o pojawiającą się zieloną poświatę na ekranach.

Zielony ekran w Apple Watch. Których modeli dotyczy?

Niemal jak zawsze w takich sytuacjach informacje i zdjęcia pojawiają się w pierwszej kolejności na portalach społecznościowych oraz popularnych forach. Przykładowe zdjęcie obrazujące opisywany problem opublikował jeden z użytkowników portalu Reddit. Dobrze pokazuje ono, że smartwatch Apple ma kłopot z kolorystyką na ekranie. Wedle relacji autora postu, zielona poświata pojawia się po aktualizacji systemu do wersji watchOS 9.5.

W największym stopniu problem zdaje się dotyczyć właścicieli najnowszych modeli z linii Watch Series 8. W przypadku starszych urządzeń, które również otrzymały tę aktualizację, zielona poświata występuje znacznie rzadziej (raporty użytkowników są nieliczne).



źródło: reddit, whosyourdaddy

Jak naprawić Apple Watch?

Najnowsze wersje systemów Apple okazują się wyjątkowo pechowe. Problemy, chociaż innego typu, występują również w przypadku iOS 16.5, o czym informowaliśmy nie dalej jak wczoraj.

Jak pozbyć się zielonej poświaty z ekranu Apple Watch? Chociaż w niektórych przypadkach pomogło ponowne uruchomienie urządzenia, pozostaje to zadaniem dla producenta, który będzie musiał naprawić w skali globalnej to, co sam zepsuł.

W przeszłości Apple eliminował podobne problemy kolorami na ekranach iPhone'ów, które również były spowodowane błędem oprogramowania. Oczekuje się, że i teraz przedstawiana bolączka niektórych Apple Watch zostanie wyeliminowana za pośrednictwem przyszłej aktualizacji watchOS. Być może będzie to dopiero watchOS 9.6, ale niewykluczona jest też dodatkowa łatka skupiająca się wyłącznie na wyżej omówionym problemie.