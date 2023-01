Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał zdjęcia fascynującej struktury galaktycznej, jaką jest gromada kulista NGC 6440 w gwiazdozbiorze Strzelca.

Gromady kuliste

Są to układy bardzo starych gwiazd, związanych grawitacyjnie w jedną strukturę o średnicy około 100-200 lat świetlnych. Zawierają one setki tysięcy gwiazd, tworząc strukturę o kształcie kuli, w której centrum znajduje się zagęszczenie gwiazd. Centrum to oddziałuje grawitacyjnie na okoliczne ciała niebieskie, ściągając ku gromadzie nowe gwiazdy. Średnia odległość pomiędzy poszczególnymi gwiazdami w strukturze wynosi około jednego roku świetlnego, ale może zdarzyć się, że dwa obiekty sąsiadują ze sobą w odległości średnicy naszego Układu Słonecznego.

Gromady kuliste to najstarsze znane struktury we wszechświecie i uważa się je za relikty okresu formowania się galaktyk (podobnie jak również zlokalizowana w obszarze Strzelca protogalaktyka, którą astronomowie podejrzewają o bycie starym jądrem Drogi Mlecznej). Uważa się, że każda galaktyka posiada pewną populację takich struktur. W obrębie naszej astronomowie naliczyli co najmniej 150 takich obiektów.

Hubble i NGC 6440

Gromada kulista NGC 6440 znajduje się około 27 625 lat świetlnych od Ziemi i została odkryta w 1786 roku przez urodzonego w Niemczech brytyjskiego astronoma Williama Herschela. Kosmiczny Teleskop Hubble'a (któremu w 2022 roku stuknęły 32 lata pracy) wziął ją niedawno na cel i dostarczył nam interesujące zdjęcia tego obiektu. Kultowy już kosmiczny teleskop, który jakiś czas temu nawet połączył siły ze swoim nowszym kolegą Webbem, dostarczył dane ze swoich urządzeń koncentrujących się na badaniu pulsarów.

Gromada Kulista NGC 6440 (kliknij, by powiększyć)

Informacje zebrane przez badaczy wykryły wiele takich obiektów. Pulsary to silnie namagnesowane gwiazdy neutronowe, które obracając się, emitują silną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego ze swoich biegunów magnetycznych. Wirują one niezwykle szybko i kiedy taka wiązka jest skierowana w stronę naszej planety, możemy ją odczytać jako krótki impuls. Astronomowie zmierzyli najszybszy zarejestrowany pulsar i stwierdzili, że wiruje on z prędkością 716 obrotów na sekundę, choć teoretycznie mógłby osiągać prędkość nawet 1500 obrotów, zanim straciłby energię lub się rozpadł.

