Ostatnią kometą, jaką dane nam było oglądać z Ziemi nieuzbrojonym okiem była kometa NEOWISE z 2020 roku. Jeśli się nam poszczęści, być może na początku 2023 wypatrzymy kolejną.

C/2022 E3 (ZTF) może pojawić się w 2023 roku

Być może w 2023 roku uda się zaobserwować na naszym niebie kometę, której gołym okiem, niedane było jeszcze oglądać naszym astronomom. C/2022 E3 (ZTF) została odkryta przez astronomów przy pomocy kamery zamontowanej w teleskopie naziemnej placówki Zwicky Transient Facility (stąd nazwa), na początku marca tego roku. Przez praktycznie cały styczeń i początek lutego jest szansa na zaobserwowanie jej na ciemnym niebie, początkowo przy użyciu lornetki lub teleskopu. Jednak kiedy zbliży się ona bardziej do Ziemi, to istnieje prawdopodobieństwo, że warunki pozwolą nam dostrzec ją gołym okiem. Jeśli tak się zdarzy, to będzie to pierwsze takie zjawisko od 2020 roku.

NASA ogłosiła, że w pozycji najbliższej naszej planecie kometa znajdzie się 2 lutego 2023, a będzie to około 42,5 miliona kilometrów od Ziemi. Powinna być możliwa do zaobserwowania na porannym niebie półkuli północnej w styczniu, kierując się na północny zachód i pod koniec miesiąca znajdować się pomiędzy Wielką a Małą Niedźwiedzicą. Jednak komety często bywają nieprzewidywalne i nie mamy pewności czy ZTF nie zmieni delikatnie kursu wskutek działania jakichś wewnętrznych sił na nią oddziałujących (takie siły mogą kometę nawet rozerwać, jak stało się to z kometą ATLAS z 2020).

Kometa 2023

Wiem, że w wielu kulturach kometa jest zwiastunem nieszczęść, ale po wszystkim, co działo się od czasu poprzedniej miejmy nadzieję, że ta niesie ze sobą po prostu wielką zmianę, oby na lepsze. Ale wracając do naukowego podejścia... żywimy nadzieję, że kometa ZTF okaże się wystarczająco jasna, aby być widoczna bez lornetki lub teleskopu, ponieważ kolejna okazja do zobaczenia jej może być dla nas ciut odległa w czasie. Astronomowie typują jej powrót w okolice centrum Układu Słonecznego za co najmniej, bagatela, 50 000 lat. Wszystko zależy od składu komety, która sama w sobie jest wielką kosmiczną śnieżką sypiącą na prawo i lewo okruchami lodu i pyłu (który to zbiera się w naszym układzie, tworząc wokół niego efekt dziwnego halo), jeżeli zawartość lodu będzie wystarczająca, to kometa okaże się dosyć jasna, aby być widoczna.

Do zobaczenia na łowach w 2023...

Źródło: theverge