Wiecie, że firma Hyperbook obchodzi 10-lecie obecności na rynku? Z tej okazji przygotowała konkurs, w którym do wygrania jest aż 40 nagród – w tym m.in. słuchawki, myszki, plecaki, gry, a nawet koszulka Roberta Lewandowskiego.

Firmy Hyperbook chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – to polska marka specjalizująca się w personalizowanych laptopach, które niejednokrotnie pojawiały się na łamach benchmark.pl (np. Hyperbook NH5). W tym roku obchodzi 10-lecie, co postanowiła uczcić konkursem dla fanów i klientów.

Nagrody w konkursie Hyperbook

Na początku to co Was najbardziej interesuje – nagrody. Szansę na wygraną ma aż 40 osób, bo tyle w sumie upominków jest w konkursie:

1x koszulka Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego

5x piłka z autografem Arkadiusza Milika

3x słuchawki Plantronics RIG100HS

2x słuchawki Plantronics RIG400HS White

5x myszka + podkładka Hyperbook

5x plecak na laptop

3x gra Borderlands 3

3x gra Marvel’s Avengers

3x gra Farming Simulator 19

10x bon do restauracji Papa Diego o wartości 50 zł

Czujecie się zachęceni? W takim razie przejdźmy do zadania konkursowego.

Konkurs Hyperbook – co trzeba zrobić?

Uczestnicy muszą wykazać się kreatywnością i odpowiedzieć na dwa pytania:

Napisz, jak wygląda twój idealny laptop. Wizje mogą być zarówno futurystyczne, jak i realistyczne – nie chodzi o epatowanie najlepszymi podzespołami i wysoką ceną, a raczej o zbilansowaną wizję sprzętu i przemyślaną konstrukcję. Napisz, jakiej usługi lub możliwości brakuje twoim zdaniem w konfiguratorze w sklepie Hyperbook. Odpowiedź musi mieć nie więcej niż 5000 znaków (ze spacjami).

Odpowiedzi należy nadesłać e-mailem na adres [email protected] Komisja konkursowa oceni nadesłane odpowiedzi i nagrodzi 40 uczestników z najlepszymi pracami. Wyniki zostaną opublikowane 16 sierpnia 2021 roku na fanpage'u Hyperbook w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej www.hyperbook.pl. Regulamin znajdziecie w poście powyżej.

Źródło: Hyperbook