Największa pływająca farma wiatrowa na świecie została oficjalnie uruchomiona. Co nietypowe, elektrownia ta zasili morskie platformy do eksploatacji złóż naftowych i gazowych.

Uroczystego otwarcia dokonali książę Haakon i premier Jonas Gahr Støre. Tym samym największa pływająca farma wiatrowa na świecie rozpoczęła swoje działanie (choć w rzeczywistości pełną moc instalacja osiągnęła już na początku sierpnia tego roku).

Hywind Tampen – największa pływająca farma wiatrowa

Farma wiatrowa Hywind Tampen to projekt, który został zrealizowany przez norweską firmę Equinor, a jego koszt wyniósł nieco mniej niż pół miliarda euro. Jest złożona z 11 turbin o mocy 8,6 MW każda, co daje łączną moc blisko 95 MW.

Turbiny te zostały zainstalowane na specjalnych fundamentach typu SPAR, około 140 km od wybrzeża, na głębokości od 260 do 300 m. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do zasilania platform służących do eksploatacji złóż naftowych i gazowych na Morzu Północnym. Szacuje się, że Hywind Tampen będzie w stanie zaspokoić około jednej trzeciej zapotrzebowania tych platform na energię.

Przedstawiciele firmy Equinor twierdzą, że nowa farma wiatrowa pomoże zredukować emisję dwutlenku węgla o 200 tys. ton rocznie. To mniej więcej tyle, ile emituje 100 tys. pojazdów. Jest to istotne z punktu widzenia planów rządu, który zamierza do 2030 r. obniżyć emisję netto kraju o 55 proc. w porównaniu do 1990 r.

Norwegowie mają ambitne plany na przyszłość. Do 2040 r. chcą, aby w pływających farmach wiatrowych zainstalowane było co najmniej 30 GW mocy. Droga do tego celu jest jeszcze daleka, biorąc pod uwagę, że Hywind Tampen to pierwsza taka elektrownia w tym kraju.

Źródło: Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor