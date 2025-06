ChatGPT jeszcze mądrzejszy. OpenAI odpala nowy model

Firma OpenAI wprowadza do swojej oferty najnowszy duży model językowy o nazwie o3-pro. Twórcy nazywają go najinteligentniejszym ze swoich modeli.

o3-pro jest szczególnie polecany do skomplikowanych zadań, takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych, analiz naukowych oraz pisania kodu. OpenAI chwali zdolność nowego modelu do głębokiej analizy, długiego procesu "myślenia" i poprawionej jakości odpowiedzi, choć jednocześnie oznacza to dłuższy czas oczekiwania na wyniki. Firma zauważa, że generowanie jednej odpowiedzi może zająć kilka minut, dlatego rekomenduje używanie go w sytuacjach, w których "niezawodność jest ważniejsza od szybkości".

Model O3-pro ten potrafi korzystać z dodatkowych narzędzi, takich jak wyszukiwanie w internecie, analiza plików, interpretowanie obrazów, używanie języka programowania Python oraz personalizowanie odpowiedzi na podstawie pamięci. Obecnie brakuje jednak takich funkcji jak generowanie obrazów i Canvas, więc te zadania trzeba realizować przy użyciu innych modeli OpenAI.

W testach benchmarkowych o3-pro miał zauważalnie przewyższyć poprzednie modele (o1-pro i o3) w takich dziedzinach, jak edukacja, biznes, programowanie i pomoc w pisaniu. W porównaniu z poprzednimi modelami, ma charakteryzować się się wyższą kompleksowością oraz lepszym rozumieniem instrukcji.

OpenAI informuje, że o3-pro na razie dostępny jest jedynie w płatnych planach Pro oraz Team. Na połowę czerwca zaplanowano rozszerzenie wsparcia o użytkowników Enterprise oraz Edu.

Przy okazji firma ogłosiła obniżenie stawek za korzystanie podstawowej wersji modelu - o3 - o 80 proc. Korzystanie z o3-pro jest 10 razy droższe, co OpenAI argumentuje znacznie wyższym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową.