Polskie studio Starward Industries ma za sobą udaną premierę The Invincible – growej adaptacji twórczości Stanisława Lema. Deweloperom nie umknęła nadchodząca misja Axiom-4 z polskim astronautą na pokładzie. Z tej okazji przygotowali specjalną zawartość w grze.

Wszyscy bacznie śledzą komunikaty związane z misją Axiom-4. Nie bez powodu, wszak na pokładzie Falcon 9 gościu polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Drugi Polak w kosmosie stanie się faktem, ale musimy uzbroić się w cierpliwość.

Start misji przełożony po raz czwarty

SpaceX poinformowało, że start misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną został odwołany. Przyczyną jest awaria. Wykryto bowiem wyciek ciekłego tlenu (LOx) z pierwszego stopnia rakiety Falcon 9, a ten jest niezbędny do utleniania paliwa rakietowego. Co dalej? Aktualnie brakuje konkretnych informacji. Start odbędzie się, gdy usterka zostanie wyeliminowana.

Jednym z symbolicznych elementów ekwipunku polskiego astronauty mają być pierogi – osobisty akcent kulturowy. I tu przechodzimy do gry The Invincible. Otóż gracze przemierzający Regis III mogą wzbogacić retrofuturystyczny łazik w specjalną skórkę Cosmic Pierogis.

The Invincible celebruje lot Polaka w kosmos

Dlatego też od 09.06. 2025 przemierzający Regis III gracze mogą wzbogacić retrofuturystyczny łazik w specjalną skórkę – Cosmic Pierogis. Proste i wymowne rozwiązanie. Ten element kosmetyczny inspirowany jest klasycznym designem szyldów polskich barów mlecznych z czasów PRL. Skórka dostępna jest na Steam, w przyszłości pojawi się na Epic Games Store oraz GOG.

Tak wygląda nowy element kosmetyczny w grze

Jakby tego było mało, to przygotowano promocję na samą grę The Invincible. Na platformie Steam dzieło polskiego studia w wersji podstawowej kosztuje aktualnie 68,75 zł (zamiast 125 zł). Oferta potrwa do 23 czerwca.

