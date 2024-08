Zamiast VAR-u będą iPhone'y. Rewolucja w angielskiej piłce

Postęp technologiczny sprawia, że piłka nożna nieustannie ewoluuje. Wyrazem tego jest VAR - pomocniczy system sędziowski. Jednak i takie rozwiązanie nie jest idealne.

Premier League decyduje się na zmianę technologii wykorzystywanej do wykrywania pozycji spalonych, czego wyrazem jest nawiązanie współpracy z firmą Genius Sports, która wykorzystuje iPhone’y połączone z modelami uczenia maszynowego. Wszystko po to, by wspierać sędziów w podejmowaniu decyzji o spalonym – informuje The Verge.

Nowatorskie podejście

System VAR był dotychczas używany w ligach piłkarskich na całym świecie, w tym przez FIFA, która oficjalnie zaczęła stosować technologię śledzenia kończyn za pomocą uczenia maszynowego w 2022 roku. Jednak systemy te były ograniczone i często prowadziły do błędów w procesie podejmowania decyzji.

Firma Genius Sports wprowadziła technologię o nazwie Semi-Assisted Offside Technology (SAOT), która pozwala na dokładne trójwymiarowe renderowanie pozycji graczy, umożliwiając precyzyjne określenie linii spalonego.

iPhone'y zamiast drogich kamer

Matt Fleckenstein z Genius Sports w wywiadzie dla The Verge zaznaczył, że firma postanowiła zrezygnować z drogich kamer 4K na rzecz bardziej dostępnych iPhone'ów, które pracownicy firmy znają najlepiej pod kątem rozwoju oprogramowania. Aby osiągnąć równomierne pokrycie boiska, konieczne jest rozmieszczenie od 24 do 28 iPhone'ów (głównie iPhone 15 Pro) umieszczonych w specjalnych uchwytach. Telefony te są w stanie zarejestrować między 7000 a 10000 punktów danych, co pozwala na tworzenie trójwymiarowych modeli graczy.

Genius Sports rejestruje obraz z prędkością do 100 klatek na sekundę, a testy dochodziły nawet do 200 klatek na sekundę. Dzięki lokalnemu przetwarzaniu obrazu, telefony mogą przesyłać dane do serwerów na miejscu, gdzie system GeniusIQ przetwarza je, wykorzystując odpowiednie algorytmy. Firma trenowała swój system na podstawie danych z kilku sezonów meczów piłkarskich, co pozwoliło na dokładne przewidywanie położenia części ciała graczy, nawet gdy są one zasłonięte.

Czy nowa technologia przewyższy VAR?

Podczas gdy szczegóły dotyczące efektywności i dokładności nowej technologii Genius Sports w porównaniu z dotychczasowymi systemami VAR pozostają nieujawnione, nadchodzące mecze Premier League pokażą, czy nowa metoda rzeczywiście poprawi proces wykrywania spalonych. Pełne wdrożenie technologii SAOT planowane jest jeszcze przed końcem tego roku.

