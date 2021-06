W końcu jest! Europejscy naukowcy uzyskali dostęp do komputera kwantowego IBM Quantum System One - to potężne narzędzie, które przyspieszy rozwój nauki i gospodarki.

Pierwsze plany dotyczące komputera kwantowego w Europie pojawiły się w 2019 roku, ale decyzja została podjęta dopiero w marcu 2020 roku, gdy Towarzystwo Fraunhofera (Fraunhofer-Gesellschaft) podpisało odpowiednią umowę z firmą IBM. W końcu doczekaliśmy się uruchomienia systemu.

Pierwszy komputer kwantowy w Europie

IBM Quantum System One (dawniej IBM Q System One) został zainstalowany w Instytucie Frauenhofera w Ehningen koło Stuttgartu i jest częścią ogólnodostępnej sieci, z której mogą korzystać naukowcy z całej Europy – docelowo ma on przyspieszyć badania związane z lekami, szczepionkami, modelami klimatycznymi, a nawet systemem transportowym. Inwestycja ma wspomagać nie tylko naukę, ale też gospodarkę.

W przeciwieństwie do zwykłych komputerów, w których przetwarzanie informacji bazuje na bitach, mogących przyjmować wartość „0” albo „1”, w komputerze kwantowym podstawą są kubity (czyli bity kwantowe) przyjmujące tzw. superpozycję, w której „0” i „1” występują w tym samym czasie. IBM Quantum System One bazuje na procesorze Falcon o wydajności 27 kubitów.

Zainteresowani mogą wynająć superkomputer do swoich zastosowań i uzyskać tzw. "czas obliczeniowy" - miesięczna opłaca wynosi 11 631 euro. Biorąc pod uwagę dostępność tego typu systemów (obecnie podobna maszyna znajduje się jeszcze tylko w Nowym Jorku w USA), oferta wydaje się naprawdę atrakcyjna.

IBM ma ambitne plany na rozwój komputerów kwantowych

Jeszcze do niedawna komputery kwantowe były traktowane jako ciekawostka, ale z biegiem czasu będą coraz powszechniejsze i coraz lepiej dostępne. Wiemy, że w lipcu podobny system zostanie zainstalowany w Japonii, a później też w Ohio w USA.

IBM ma też ambitne plany na rozwój komputerów kwantowych – producent już teraz dysponuje procesorem Hummingbird o wydajności 65 kubitów, a jeszcze w tym roku ma zostać wydany układ Eagle ze 127 kubitami. Do 2023 roku planowane jest uruchomienie systemu z 1000 kubitami.

Źródło: IBM, ComputerBase