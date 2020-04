Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować technologię, ale do ich działania wymagane jest utrzymanie odpowiednio niskich temperatur… a przynajmniej tak było do tej pory, bo firmie Intel udało się opracować rewolucyjny sposób kontroli systemu w „normalniejszych” warunkach.

Intel potwierdza ważną hipotezę związaną z komputerami kwantowymi

Komputer kwantowy to maszyna, której działanie jest oparte na fizyce kwantowej - przetwarzanie informacji bazuje na tzw. kubitach (bitach kwantowych), które mogą przyjąć superpozycję. Problem jednak w tym, że informacje przechowywane w kubitach są szybko tracone - do tej pory jedynym rozwiązaniem okazywało się ich schłodzenie niemal do temperatury zera bezwzględnego (0 K - −273,15 °C).

Firma Intel, we współpracy z centrum badawczym QuTech, pokazała, że to podejście niekoniecznie jest właściwe – naukowcy potwierdzili hipotezę, że kubity spinowe krzemu mogą działać w nieco wyższych temperaturach niż obecne układy kwantowe.

W czasopiśmie Nature opublikowano artykuł, który opisuje skuteczną kontrolę kubitów w temperaturze powyżej 1 Kelwina (stąd też określenie kontroli "gorących" kubitów) z wykorzystaniem kriogenicznego układu kontroli kwantowej Horse Ridge. Naukowcy opisali także indywidualną kontrolę dwóch kubitów z poziomem wierności na poziomie 99,3%.

Odkrycie Intela może zrewolucjonizować technologię komputerów kwantowych

Dlaczego odkrycie jest takie ważne? Zastosowanie komputerów kwantowych do praktycznych problemów zależy od możliwości skalowania i kontroli tysięcy (jeżeli nie milionów) kubitów z wysokim poziomem wierności. Dodatkowo obecne projekty systemów kwantowych są ograniczone nie tylko przez wierność kubitow, ale też przez rozmiar całej infrastruktury i złożoność elektroniki sterującej.

Zintegrowanie elektroniki sterującej oraz kubitów spinowych w tym samym układzie znacznie uprastsza konstrukcję systemu. Zwiększenie temperatury działania kubitów odgrywa tutaj kluczowe znaczenie, gdyż przybliża nas do powszechnego wykorzystania komputerów kwantowych. Oczywiście nim tak się stanie, minie pewnie jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Źródło: Intel

