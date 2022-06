iiyama G-Master GB2790QSU-B1 to najnowszy przedstawiciel klanu Złotego Feniksa – monitor został zaprojektowany z myślą o wymagających graczach, którzy poszukują sprzętu łączącego szybkość i jakość obrazu.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix, czyli szybki monitor zaprojektowany tylko z myślą o graczach e-Sportowych. Ostatnio w ofercie producenta pojawił się większy model o podobnych parametrach.

iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix – dobry i szybki monitor

Model G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix został wyposażony w 27-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 px) i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Co ważne, zastosowany panel oferuje wsparcie dla technologii FreeSync Premium z kompensacją niskiej liczby klatek na sekundę (LFC). Użytkownicy mogą liczyć na płynne przejścia między ekranami, pozbawione przycięć i efektu rozrywania.

Zastosowana matryca Fast IPS to nie tylko świetna szybkość, ale również wysoka jakość obrazu, w tym szerokie kąty widzenia oraz żywe i bardzo dobre odwzorowane kolory. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla HDR, które zapewnia szerszy zakres tonalny.

Gracze powinni także docenić funkcję Black Tuner, zwiększającą widoczność w zacienionych obszarach, co pomaga graczom w szybszym wykrywaniu wroga. Co więcej, producent przewidział możliwość wyboru optymalnych ustawień i dostosowania ich do różnych gatunków gier.

Do dyspozycji oddano wejścia HDMI i DisplayPort, a także głośniki stereo o mocy 2x 2 W. Zastosowana podstawa pozwala na regulację wysokości i pochylenia ekranu, a także ustawienie tzw. piwotu. Istnieje również możliwość montażu monitora na uchwycie VESA.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix

przekątna: 27 cali

matryca: Fast IPS (W-LED)

rozdzielczość: 2560 x 1440 px

częstotliwość odświeżania: 240 Hz

jasność: 400 cd/m²

kontrast statyczny: 1000:1

czas reakcji: 1ms

kąty widzenia: 178°/178°

wejścia obrazu: HDMI, DisplayPort

dodatkowe: głośniki 2x 2 W, uchwyt VESA 100

wymiary: 614 x 409,5 (539,5) x 256 mm

waga: 5,5 kg

iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix – to nie są tanie rzeczy

Model iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix ma trafić do sprzedaży na początku lipca. Monitor zainteresuje bardziej wymagających klientów, którzy dysponują większym budżetem – jego sugerowana cena wynosi bowiem 1999 złotych. Producent udziela na monitor 3 lat gwarancji (z gwarancją ZERO bad pixeli).

