iiyama rozpoczyna rok od mocnego uderzenia w segment monitorów dla graczy. W ofercie producenta pojawił się model G-Master GB3467WQSU-B1, który jest następcą bardzo dobrze przyjętego G-Master GB3466WQSU-B1.

Premiera iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 – czym kusi producent?

G-Master GB3467WQSU-B1 też korzysta z 34-calowego ekranu VA o promieniu zakrzywienia 1500R. Producent postawił na ultrapanoramiczną matrycę o rozdzielczości 3440 x 1440 px, który oferuje większe pole widzenia względem tradycyjnych, panoramicznych modeli. Dodatkowym atutem jest jasność 550 cd/m2 i zgodność ze standardem VESA DisplayHDR 400.

W nowym modelu zastosowano szybszy panel o czasie reakcji zaledwie 0,4 ms (zamiast 1 ms) oraz wyższą od poprzednika częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz (zamiast 144 Hz). Monitor obsługuje FreeSync Premium, czyli technologię odpowiedzialną za redukcję opóźnień i obsługę LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu.

Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy mogą liczyć na płynniejszy obraz, co szczególnie sprawdzi się w dynamicznych grach akcji i tytułach e-Sportowych. Dodatkowo mogą oni też skorzystać z predefiniowanych profili gier (m.in. FPS i strategia), a także funkcji Black Tuner dostosowującej poziom czerni.

Podstawa pozwala na regulację wysokości i pochylenia ekranu. Przewidziano też możliwość montażu ekranu na uchwycie VESA. Zestaw portów pozostał bez zmian – do dyspozycji oddano po dwa wejścia HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, a także hub USB 3.0 (cztery porty) i gniazdo słuchawkowe. W obudowie zintegrowano głośniki stereo o mocy 2x 2 W.

iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 - specyfikacja

przekątna: 34 cale

matryca: VA (zakrzywiona 1500R)

rozdzielczość: 3440 x 1440 px

odświeżanie: 165 Hz

czas reakcji: 0,4 ms (MPRT)

kąty widzenia: 178/178 stopni

kontrast: 3000:1

wejścia obrazu: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4

dodatkowe: hub 4x USB 3.0, audio, głośniki 2x 2 W

technologie: FreeSync Premium, LFC, DisplayHDR 400

wymiary: 809,5 x 424,5 (554,5) x 275 mm

waga: 8,7 kg

iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 taniej w przedsprzedaży

G-Master GB3467WQSU-B1 ma być następcą G-Master GB3466WQSU-B1, który nazwaliśmy prawdopodobnie najbardziej opłacalnym monitorem z ultrapanoramiczną matrycą. Czy nowy model okaże się jeszcze lepszy? O tym pewnie przekonamy się w testach.

Nowy model G-Master GB3467WQSU-B1 niebawem trafi do sprzedaży – jego sugerowana cena wynosi 2499 złotych. Autoryzowani sprzedawcy jednak już teraz zbierają zamówienia przedsprzedażowe, gdzie można go dorwać „stówkę” taniej – za 2399 złotych.

Źródło: iiyama