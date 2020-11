Popularyzacja formatu 21:9 ma się w najlepsze, co sprzyja naszym portfelom. A iiyama GB3466 to wyjątkowo udany zamach na ich zawartość, jeżeli akurat szukacie dla siebie nowego monitora. Wysoka rozdzielczość, szybka matryca, ogrom kolorów, HDR400 – w skrócie nowy Red Eagle.

Plusy - bardzo dobre kolory,; - wyśmienity kontrast,; - szybka matryca 144 Hz (ostry obraz w ruchu),; - FreeSync Premium PRO (HDR400),; - dobra równomierność podświetlenia,; - stonowany, ale nie nudny design. Minusy - OSD mało intuicyjne,; - przeciętne możliwości regulacji ułożenia,; - bardzo duża podstawa,; - przeciętna kalibracja fabryczna.

VA lepsze od IPS? iiyama Red Eagle GB3466WQSU tak to właśnie widzi

Nie tak dawno temu testowalimy dla Was pozornie tylko podobny monitor iiyama Red Eagle GB3461WQSU. Mimo że w nazwie różni się dosłownie tylko jedną cyfrą, to iiyama GB3466WQSU Red Eagle, którego mieliśmy teraz okazję szybko przetestować, okazuje się być zupełnie czymś innym – czymś więcej.



Stonowany wygląd to już w zasadzie znak rozpoznawczy monitorów iiyama.

Cechy wspólne to oczywiście rozmiar – 34” w proporcjach 21:9 dają nam niejako poszerzony monitor 16:9 o przekątnej 27” – optymalny rozmiar dla większości użytkowników, jeżeli chodzi o wysokość ekranu. Takie samo zostało również odświeżanie, czyli 144 Hz, a także rozdzielczość, czyli 3440x1440 – oba stanowiące złoty środek dla graczy pod względem jakości i wysokości wymagań wobec karty graficznej. Na tym jednak podobieństwa się kończą.



Nawet z tyłu nie uświadczymy niczego co by zdradzało gamingowy charakter tego modelu.

Nowy Red Eagle GB 3466 otrzymał zupełnie inną matrycę – nie tylko przesiedliśmy się na panel VA oferujący znacznie lepszy kontrast (głównie dzięki faktycznie czarnej czerni), ale przy okazji zapewniający większe pokrycie przestrzeni barw! To ostatnie jest o tyle zaskakujące, że to zwykle panele IPS oferowały lepsze barwy – tym razem jednak możemy mówić o samych zaletach, bez kompromisów.



Noga posiada bardzo specyficzny kształt - przysięgamy, nie my ją tak zgięliśmy!

Szybki rzut oka na budowę i porty iiyama Red Eagle GB3466WQSU

Zanim jednak przejdziemy do prezentacji wyników, jakie udało nam się uzyskać, zobaczmy szybko, jak sam monitor się prezentuje. A robi to całkiem dobrze, choć zmiana kształtu nogi z płaskiego kwadratu na ogromne "V" (podyktowana specyfiką środka ciężkości zakrzywionych ekranów), to z pewnością zmiana na gorsze.



Podstawki zakrzywionych monitorów są zawsze większe, a jak do tego dodamy ultrapanoramiczne proporcje, to może zacząć brakować biurka...

Do dyspozycji oddano nam ten sam zestaw złączy:

2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0b

2x USB 3.0

1x minJack 3,5 mm (słuchawki)

W zestawie otrzymujemy również komplet kabli identyczny, co w płaskim GB3461, a dokładnie:

1x DisplayPort

1x HDMI

1x USB 3.0 typu B do A

2x przewód zasilający (różne końcówki)



Mimo aż czterech portów video, nie ma możliwości użycia więcej niż dwóch źródeł jednocześnie z pomocą funkcji PbP.

Noga urządzenia pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach – góra/dół (11cm) oraz pochylenie przód/tył (-5/20°). Zabrakło zatem możliwości obrotu na boki oraz możliwości obrócenia panelu do pionu (pivot) – to ostatnie akurat zrozumiałe w przypadku zakrzywionego monitora.



Brak możliwości obrotu monitora na boki, mimo tak dużej nóżki, jest równie rozczarowujący, co problematyczny - alternatywa w postaci obracania całej podstawy jest bardzo uciążliwa.

Jakość użytych plastików jest typowa dla iiyamy w ich wyższym segmencie – jest on matowy i przyjemny w dotyku. Sama obudowa jest bardzo dobrze spasowana i sztywna. Ponownie mamy też do czynienia z niemalże bezramkową konstrukcją.



Ramka ma co prawda 2 mm grubości, ale aktywna część ekranu zaczyna się około 9 mm od krawędzi.

Seria Red Eagle to również gamingowe OSD

Od dołu, bliżej prawej strony umieszczono joystick, który znacznie ułatwia manewrowanie po OSD, gdyż ono samo akurat zawodzi intuicyjnością. Wyjście z aktualnie zmienianych wartości odbywa się przez pociągniecie gałki w dół (do siebie), zamiast (jak to zwykle jest rozwiązane) poprzez jej wciśnięcie. To pewnie pozostałość po znacznie mniej wygodnych w obsłudze przyciskach, jakie są obecne w płaskim GB3461.



Joystick zamiast przycisków to mała zmiana dla iiyamy, ale ogromna dla użytkowników jej monitorów.

OSD w testowanym GB3466WQSU Red Eagle różni się od tego w GB3461 układem, ale same funkcje są w zasadzie te same. Po prostu łatwiejszy dostęp zapewniono do ustawień ważniejszych dla graczy. Trochę szkoda, że nadal nie dodano opcji nałożenia na ekran celownika lub wyświetlacza aktualnego odświeżania. Menu jest oczywiście w pełni po polsku.



Warto pamiętać, że nie wszystkie funkcje można wykorzystywać jednocześnie - przykładowo aktywacja MBR wyklucza użycie Overdrive.

Specyfikacja iiyama Red Eagle G-Master GB3466WQSU

Przekątna: 34" Proporcje: 21:9 Rozdzielczość: 3440 x 1440 px Czas reakcji: 1 ms (MPRT) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (16,7 mln) Jasność: 400 cd/m2 Podświetlenie: krawędziowe W-LED Kontrast: 3000:1 (typowy) Typ matrycy: VA (matowa, zakrzywiona) Regulacja ułożenia: pochylenie 5° w dół i 20° w górę;

wysokość - od 8 do 19 cm nad blatem Głośniki: 2x 3 W Porty: 2x HDMI 2.0;

2x DisplayPort 1.4;

1x USB 3.0 typu B wejście;

2x USB 3.0 typu A wyjście;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium PRO HDR: tak, HDR400 Inne funkcje: dynamiczny kontrast (ACR);

LFC;

MBR (opcjonalne podświetlenie stroboskopowe);

FlickerFree (poza trybem MBR);

PiP/PbP;

X-Res;

głębia czerni;

Kensigton Lock Zakrzywienie matrycy: R1500 Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 10,9 kg z podstawką Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 808 x 441.5 (551.5) x 256 mm z podstawką;

808 x 360 x 93 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1x przewód HDMI 2.0;

1x przewód DisplayPort 1.4;

1x przewód USB 3.0 typu B Kolor: czarny Pobór energii: 0,5 - 60 W (Klasa B) Gwarancja: 3 lata;

30 dni gwarancji na brak uszkodzonych pikseli Cena w dniu testu: 2269 zł

iiyama GB3466WQSU Red Eagle to bardzo szybki monitor

Niestety nie mieliśmy czasu na dokładne testy, ale to, co najważniejsze, udało nam się sprawdzić. Zacznijmy od istotnego aspektu dla graczy – szybkości matrycy. Panele VA nie słyną z nadzwyczajnie dobrego czasu reakcji pikseli, zwłaszcza w ciemnych scenach. Tu iiyama GB3466WQSU Red Eagle wypada jednak ponadprzeciętnie dobrze.



Zdjęcie ze środkowego ustawienia funkcji Overdrive - wyższe ustawienie dokłada już widoczny overshoot (powidok).

Nie jest to może poziom trzykrotnie droższego Odyssey G9, ale po aktywowaniu Overdrive na środkową z pięciu pozycji, otrzymujemy ostry obraz w ruchu na jasnym tle i tylko minimalny ghosting na ciemniejszym tle testu Ufo. Aktywowanie stroboskopowego podświetlenia sprawia, że nawet w tych ciemniejszych scenach obraz jest ostry (choć z lekkim błędem overshoot) – tu niestety obniża się również jasność podświetlenia. W żadnym z trybów oraz wartości odświeżania nie uświadczyliśmy problemów z migotaniem.

iiyama Red Eagle GB3466WQSU Red Eagle to na tyle szybki monitor, że spokojnie możemy go polecić nawet do gier e-sportowych

Niestety, ze względu na ograniczenia czasowe, nie mogliśmy wykonać naszych typowych testów szybkości transformacji matrycy oraz input lag – ten jednak, empirycznie osądzając, jest bardzo przyzwoity i z pewnością lepszy niż w GB3461. Na koniec jeszcze potwierdziliśmy obiecywaną przez producenta 1 ms czasu reakcji MPRT w stosownym dla tego parametru teście UFO.

To, co zaskoczyło nas najbardziej – jakość obrazu iiyama GB3466WQSU Red Eagle

Szczęśliwie mieliśmy przy sobie kolorymetry i udało się przeprowadzić kilka kluczowych pomiarów. Ku naszemu zdziwieniu, zastosowana tu 8-bitowa matryca nie tylko akceptuje sygnał 10 bit w pełnym RGB, ale nawet przy ustawieniu właśnie 8 bit oferuje bardzo dobre pokrycie gamutów barw i odwzorowanie kolorów w ich zakresie.

Testy kolorymetrem wybranych z predefiniowanych profili obrazu (różne ustawienia jasności!)

Pomiar\Profil Domyślny Standard FPS SRGB Jasność maksymalna: 303 cd/m2 241 cd/m2 290 cd/m2 162 cd/m2 Luminacja czerni: 0,075 cd/m2 0,060 cd/m2 10,2 cd/m2 0,042 cd/m2 Kontrast: 4044:1 4040:1 28:1 3903:1 Gamma: 2.13 2.12 0.94 2.10 Punkt bieli: 6939 K 6887 K 7760 K 5994 K sRGB ΔE*00

średnia / maksymalna: 3.77 / 9.13 3.87 / 9.27 14.73 / 24.7 3.81 / 8.95

Co prawda, maksymalna jasność w SDR odbiega od sugerowanych 400 nit, ale nadal pozostaje na wysokim poziomie. Wyjątkowo wysoko wyszedł też kontrast – znacznie wyżej od tego, co podaje producent. Profile dodatkowe są mocno przejaskrawione – najbardziej absurdalny jest tryb FPS – tu z pewnością dostrzeżemy przeciwników nawet w najgłębszym cieniu (bo cieni zwyczajnie nie ma).



Weryfikacja sRGB (po lewej) i DCI-P3 (po prawej) przed kalibracją.

Fabryczna kalibracja jest akceptowalna, choć z pewnością tutaj panel IPS z GB3461 wypada znacznie lepiej. Sytuację jednak poprawia nawet drobna korekta składowych. Po pełnej kalibracji i profilowaniu matryca pokazuje, na co ją stać:



Weryfikacja sRGB (po lewej) i DCI-P3 (po prawej) po kalibracji.

Na powyższych zrzutach widać, że matryca bez problemu pokrywa znaczną większość szerokiego gamutu kolorów - i tak jest w rzeczywistości. Ponad 85% pokrycia DCI-P3 oraz Adobe RGB to rewelacyjny wynik w tym segmencie.



Wizualizacja pokrycia gamutów sRGB (po lewej), DCI-P3 (po środku) oraz Adobe RGB (po prawej) - kliknij, aby powiększyć.

Testy podświetlenia iiyama GB3466WQSU Red Eagle – jak to jest z tym HDR400?

Ostatnie, co sprawdziliśmy, to jakość podświetlenia i tu nie mamy większych zastrzeżeń, co jest ogromną poprawą względem modelu GB3461 z matrycą IPS. Jedynie same narożniki wykazują dostrzegalnie słabsze podświetlenie.



Do 15% różnicy w jasności w narożnikach - gdyby nie zakrzywienie matrycy, to wizualnie byłoby to już mocno dostrzegalne.

Warto odnotować, że minimalna jasność w trybie standardowym wynosi 36 cd/m2. Jeżeli jednak aktywujemy na najwyższym poziomie wszystkie techniki dbania o nasz wzrok, to ta spadnie aż do 16 cd/m2, nadal oferując kontrast 1000:1 – świetny wynik.

Certyfikat HDR400, jak sama nazwa wskazuje, oznacza jasność co najmniej 400 nit – Red Eagle GB3466WQSU się z tego wywiązuje z nawiązką

Jasność maksymalna dla SDR, jak już ustaliśmy, to około 300-320 nit. Jeżeli jednak aktywujemy HDR, to szczytowa wartość wzrośnie do ponad 420 nit. To nadal dosyć mało, aby w pełni wykorzystać HDR, ale można powiedzieć, że jest to już jego zalążek.

Czy iiyama Red Eagle G-Master GB3466WQSU to najbardziej opłacalny wybór dla gracza?

Bardzo chętnie byśmy nowego modelu Czerwonego Orła poużywali jeszcze dłużej, niż było nam dane. Niechętnie przyznamy, że nie przeszkadzało nam, a nawet poprawiało odczucia z użytkowania, jego całkiem spore zakrzywienie (R1500, gdzie większość konkurencji nadal oferuje R1800).



Zakrzywienie może wydawać się duże, ale realnie przestaje się je dostrzegać już po kilku chwilach używania takiego monitora - a zalety wynikające z jego zastosowania nadal obowiązują.

To, co jednak wyróżnia go na tle konkurencji najbardziej, to połączenie szybkości i barwności matrycy w tak rozsądnej cenie. Iiyama wyceniła model Red Eagle GB3466WQSU na 2269 zł, co stawia go w zasadzie w okolicy oferujących podobne parametry monitorów 27” 16:1. A dodatkowo otrzymujemy certyfikat FreeSync Premium PRO, który implikuje obecność nie tylko HDR400, ale również funkcji LFC (kompensacji niskiej wydajności). Warto zaznaczyć, że mimo braku certyfikatu G-Sync Compatible, tryb ten działał bez zarzutów w połączeniu z kartą RTX 3080.



21:9 to również znacznie większy komfort pracy!

W naszej opinii to bardzo udany model, zdecydowanie wart swojej ceny. O jego solidności może świadczyć równiez aż 3-letnia gwarancja producenta (obejmująca również 30 dni gwarancji na zero bad pikseli). Z kolei dzięki jakości zastosowanej matrycy stanowi idealny wybór nie tylko dla typowego gracza, ale również dla osób szukających monitora do pracy (również z grafiką!) za dnia i do okazjonalnego grania wieczorami.

Ocena iiyama Red Eagle G-Master GB3466WQSU

Bardzo dobre pokrycie szerokich gamutów i odwzorowanie barw po kalibracji

Wyśmienity kontrast, nawet jak na matrycę VA

Szybka matryca 144 Hz (ostry obraz w ruchu)

FreeSync Premium PRO (HDR400)

Dobra równomierność podświetlenia

Stonowany, ale nie nudny design

W końcu joystick do sterowania OSD,…



… ale samo OSD mało intuicyjne

Przeciętne możliwości regulacji ułożenia

Bardzo duża podstawa

Przeciętna kalibracja fabryczna

90% 4,5/5

