Jeśli poza planami zakupu Dying Light 2 Stay Human celujecie również w nowy monitor, BenQ i Techland przygotowały bardzo ciekawą propozycję.

Zakrzywiony BenQ EX3210R w barwach Dying Light 2

Limitowane edycje sprzętu dla graczy pojawiające się przy okazji głośnych premier nie są już dla nikogo niczym zaskakującym. Właśnie o takiej propozycji mowa i tym razem. Konkretnie o monitorze BenQ EX3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition. Nazwa wprawdzie jest dość długa, ale już cały projekt okazuje się dość schludny.

Czy oznacza to, że atrakcyjnie? To już trzeba pozostawić do indywidualnej oceny. Jednocześnie wypada zaakcentować, że decydujący się na zamówienie tego monitora w internetowej przedsprzedaży (w oficjalnym sklepie BenQ) mogą liczyć na dodatek w postaci gry Dying Light 2. Oczywiście w wersji na PC (kod do sklepu Steam).

Co oferuje monitor BenQ EX3210R?

Zostawiając już na boku same barwy, BenQ EX3210R to monitor wyposażony w 32-calowy zakrzywiony (promień 1000R) panel VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (proporcje 16:9). Z punktu widzenia graczy istotne będą również takie elementy jak częstotliwość odświeżania sięgająca 165 Hz oraz czas reakcji matrycy (MPRT) na poziomie 1 ms.

Producent chwali się tutaj 90% pokryciem palety PCI-P3 i jasnością 300 nitów. Zadbał również o kilka funkcji charakterystycznych dla tego segmentu sprzętu, w tym Black eQualizer (ma poprawiać widoczność detali w ciemnych partiach obrazu), AMD FreeSync Premium Pro, Light Tuner (pozwalającą na 20-stopniową regulację jasności z poziomu pilota) oraz HDRi. BenQ ładnie ubiera to w słowa przypominając, że w Dying Light 2 Stay Human dzień o noc, jasność i mrok, mają niebagatelne znaczenie, a więc takie funkcje gracze powinni docenić. BenQ EX3210R ma też dość zaawansowany system audio, 2.1-kanałowe (2x 2W + 5W) głośniki sygnowane przez treVolo.

Premiera Dying Light 2 Stay Human już wkrótce

Nie wypada też przy tej okazji nie przypomnieć, że Techland uporał się z licznymi kłopotami i w końcu jest gotowy oddać Dying Light 2 Stay Human w ręce graczy. Premiera gry odbędzie się 4 lutego. Poza wersją na PC pojawią się również te na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. W późniejszym czasie do listy platform docelowych można będzie dopisać też Nintendo Switch.

Jak podoba Wam się BenQ EX3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition? Dobrze, że postawiono raczej na minimalizm czy wolelibyście bardziej krzykliwy design?

Źródło: BenQ, @DyingLightGame