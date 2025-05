iiyama kusi graczy. Trzy zakrzywione monitory ze świetną immersją

iiyama wprowadziła do oferty trzy nowe monitory z serii G-Master – modele G-Master GCB3482WQSU, G-Master GCB3484WQSU i G-Master GCB3486WQSCP mają przyciągnąć wymagających graczy, którzy szukają dużego, ultrapanoramicznego ekranu zapewniającego doskonałą immersję.

Wybór dobrego monitora do gier nie należy do najłatwiejszych, ponieważ gracze muszą wziąć pod uwagę wiele czynników – takich jak czas reakcji, częstotliwość odświeżania, rozdzielczość czy typ matrycy. Dodatkowo rynek oferuje ogromną liczbę modeli w różnych przedziałach cenowych, co utrudnia podjęcie decyzji, zwłaszcza osobom szukającym sprzętu na długie lata.

Coraz większą popularnością cieszą się duże, ultrapanoramiczne monitory, które dzięki proporcjom ekranu 21:9 lub szerszym zapewniają znacznie szersze pole widzenia. Tego typu rozwiązania zwiększają tzw. immersję, czyli poczucie zanurzenia się w grze – gracz może bardziej wczuć się w wirtualny świat, co przekłada się na intensywniejsze i bardziej realistyczne doznania. Ostatnio w ofercie firmy iiyama pojawiły się trzy ciekawe modele, które mogą zainteresować wymagających graczy.

iiyama G-Master GCB3482WQSU-B1 Black Hawk

G-Master GCB3482WQSU-B1 Black Hawk to zakrzywiony monitor stworzony z myślą o graczach, którzy szukają dużego ekranu z dobrym stosunkiem ceny do możliwości. Producent zastosował 34-calową matrycę o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli, która zapewnia częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz czas reakcji na poziomie 0,6 ms, co gwarantuje płynność obrazu i szybkie reagowanie w dynamicznych scenach. Zakrzywienie 1500R poprawia immersję, a matryca VA zapewnia głęboki kontrast, żywe kolory i komfortowe kąty widzenia – zarówno podczas grania, jak i codziennego użytkowania.

Monitor obsługuje technologię HDR400, co pozwala na wyświetlanie bardziej realistycznych scen z większą głębią tonalną, a FreeSync Premium eliminuje problemy z rwaniem obrazu i opóźnieniami, co docenią zwłaszcza gracze FPS i fani szybkich wyścigów. Dzięki tym funkcjom GCB3482WQSU-B1 sprawdzi się zarówno w grach akcji, jak i tytułach nastawionych na eksplorację czy rozgrywkę wieloosobową. Monitor jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 1249 zł.

iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 Red Eagle

G-Master GCB3484WQSU-B1 Red Eagle to propozycja dla bardziej wymagających graczy, którzy oczekują najwyższej płynności i precyzji obrazu - można powiedzieć, że to następca testowanego iiyama G-Master GCB3480WQSU Red Eagle. Monitor wyposażono w 34-calową matrycę VA o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli i zakrzywieniu 1500R, oferuje częstotliwość odświeżania aż 180 Hz i bardzo niski czas reakcji na poziomie 0,4 ms (MPRT). Dzięki temu każdy ruch w grze jest wyjątkowo wyraźny i płynny, co przekłada się na realną przewagę podczas intensywnych rozgrywek.

Monitor wspiera technologię HDR400, która zwiększa realizm obrazu, oraz FreeSync Premium, eliminujący zacinanie i rwanie klatek. Funkcje PiP i PbP umożliwiają jednoczesne wyświetlanie kilku źródeł obrazu, co sprawdzi się nie tylko w grach, ale również w pracy czy podczas streamingu. Dwa złącza USB typu C oraz dwa porty USB-A zwiększają funkcjonalność monitora i pozwalają łatwo podłączyć dodatkowe urządzenia. GCB3484WQSU-B1 Red Eagle jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 1399 zł.

iiyama G-Master GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix

G-Master GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix to monitor stworzony z myślą o graczach oczekujących najwyższej wydajności i nowoczesnych funkcji. Wyposażony w 34-calowy zakrzywiony panel VA o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli i promieniu krzywizny 1500R, oferuje imponującą częstotliwość odświeżania 240 Hz oraz szybki czas reakcji 0,4 ms (MPRT). Takie parametry gwarantują płynny i wyraźny obraz nawet w najbardziej dynamicznych scenach, a technologie HDR i FreeSync Premium dodatkowo podnoszą jakość rozgrywki, eliminując zacięcia i zapewniając realistyczne odwzorowanie barw.

Monitor Gold Phoenix oferuje także zestaw funkcji dla użytkowników wymagających więcej niż tylko doskonałego obrazu. Dzięki trybom PiP i PbP można wygodnie pracować z kilkoma źródłami obrazu jednocześnie, a wbudowany przełącznik KVM pozwala obsługiwać kilka urządzeń jednym zestawem klawiatury i myszy. Dodatkowo stacja dokująca USB-C umożliwia podłączenie laptopa za pomocą jednego kabla, który przesyła obraz, ładuje urządzenie z mocą do 95 W oraz zapewnia dostęp do przewodowej sieci LAN. Sugerowana cena monitora wynosi 1639 zł, a jego premiera zaplanowana jest na drugą połowę maja.