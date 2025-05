Nowe procesory Intela, nowy Oblivion i rosyjska myśl technologiczna - oto bohaterowie 52. odcinka SięKlika

Nowe procesory Intela, składany czytnik ebooków, nowy Painkiller, nowy Oblivion, nowe rosyjskie procesory, trudna relacja AI i Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, nowa Motorola i rekordowe preordery na Switcha 2. Czas na 52. odcinek SięKlika!

Intel szykuje nowe procesory. Nie obejdzie się bez zmiany płyty głównej

Intel pracuje nad kolejną generacją procesorów. Nowe układy o nazwie kodowej Nova Lake mają oferować nawet 52 rdzenie i prawdopodobnie zadebiutować w 2026 roku. Według nieoficjalnych informacji, procesory Nova Lake mają bazować na hybrydowej architekturze, która połączy do 16 rdzeni P-core na bazie mikroarchitektury Coyote Cove i 32 rdzenie E-Core na bazie mikroarchitektury Arctic Wolf, ale oprócz tego mają one dysponować 4 energooszczędnymi rdzeniami Low-Power Efficient (LPE).

Według plotek, nowe układy mogą być niekompatybilne z płytami głównymi opartymi na gnieździe LGA 1851. Innymi słowy, osoby planujące modernizację komputera i czekające na nowe procesory, będą musiały liczyć się również z koniecznością wymiany płyty głównej. Smutne.

Nowy rozdział w e-czytaniu. Oto pierwszy składany czytnik z kolorowym ekranem

Podczas targów Touch Taiwan 2025 firma Readmoo we współpracy z E Ink pokazała pierwszy na świecie składany czytnik e-booków z kolorowym ekranem. Rzecz nazywa się mooInk V, a najważniejszą cechą tego urządzenia jest możliwość złożenia go na pół, dzięki czemu staje się bardziej poręczne i łatwiejsze do przenoszenia. Po rozłożeniu ekran ma przekątną 8 cali.

Czytnik korzysta z technologii E Ink Gallery, która umożliwia wyświetlanie kolorów bez konieczności stosowania podświetlenia. Zaletą tego rozwiązania jest brak emitowanego niebieskiego światła. Innymi słowy, pokazano czytnik z fajnym “epapierowym” ekranem, który można złożyć.

Painkiller na zwiastunie. Kultowe bronie w nowym wydaniu

Pojawił się zwiastun nowego Painkillera, a konkretnie reboota jednej z najlepszych polskich gier, a na pewno tytułu, który określić można mianem gry, poprzez którą polski game dev zaczął odważniej pukać w drzwi zabarykadowane przez światowych gigantów.

Na zwiastunie reboota tego klasyka pokazano bronie, trochę rozgrywki i takie tam. Ważne, że nie zabrakło kultowej kołkownicy. Za nowego Painkillera odpowiada katowickie studio Anshar, zaś kwestie wydawnicze spoczywają na firmie 3D Realms. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S jeszcze w tym roku.

Fajna ta polska cena Oblivion Remastered. Taka nie za niska

Bethesda udostępniła The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Wygląda to świetnie, przyciąga do siebie siłą nostalgii i kosztuje krocie, bo wersja podstawowa gry kosztuje na Steamie dokładnie 249 zł. To jest prawie najwyższa cena na całym świecie – pod tym względem wyprzedza nas jest jedynie Wielka Brytania. Dlaczego jest tak drogo? Ano tu wchodzi cały na biało przelicznik firmy Valve, który jak wszedł do życia w 2022 roku, to złotówka nie była warta funta kłaków. Przelicznika nikt nie zaktualizował, więc jest, jak jest.

AI w filmach. Akademia Oscarowa daje zielone światło

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej idzie z duchem czasu i uwzględnia generatywną sztuczną inteligencję w zasadach przyznawania Oscarów. Według zaktualizowanego regulaminu, samo użycie AI nie wpływa na szanse filmu, ale sposób jej zastosowania może mieć znaczenie.

W zaktualizowanym regulaminie możemy przeczytać, że samo AI, że same narzędzia AI ani nie pomagają, ani nie przeszkadzają oraz, że “akademia i każda filia ocenią osiągnięcie, biorąc pod uwagę stopień, w jakim człowiek był w centrum kreatywnego autorstwa przy wyborze filmu do nagrody”. Proste?

Zainteresowanie Switch 2 jest ogromne. Nintendo jest zaskoczone

Premiera Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami, a popularność nowego Pstryczka przebiła wszelkie granice. To znaczy, czy wszelkie to nie wiem, ale granice wyobraźni Nintendo na pewno. W samej Japonii złożono jakieś 2,2 miliona zamówień przedpremierowych, co, jak powiedział ktoś mądry z Nintendo, jest liczbą przewyższającą liczbę konsol, którą Nintendo da radę wyprodukować.

Jak nietrudno się domyślić, więcej zamówień niż konsol sprawi, że nie wszyscy gracze w Japonii w dniu premiery przytulą nowego Pstryczka. Jak to rozwiązać? Nintendo podobno planuje jakieś losowanie preorderów, czy coś.

Ciekawie przedstawiają się też ceny Switcha 2 w Japonii. Tańszy wariant to jakieś 1300 zł z hakiem. Klasyczny wielojęzyczny jakieś 1800 zł z hakiem. Przypomnę, że w Polsce przewidujemy jakieś 2200 zł.

Rosja zapowiada “nowoczesne” procesory. Skorzystają z archaicznej technologii

Uwaga, ważna sprawa. Przełom wręcz. Rosja planuje rozpocząć produkcję procesorów w 28-nanometrowym procesie litograficznym. Choć dla Rosjan to znaczący postęp technologiczny, to w świecie zachodnim jest to, no co tu dużo mówić, nieśmieszny żart.

Cała imba z rosyjską technologią to pochodna wiecie czego i tego, że w wyniku wiecie czego Tajwan uznał, że nie ma lekko i ograniczył dostawę technologii, zaawansowanych chipów i takich tam do Rosji.

No i tak to jest. Rosja planuje wykonać przełomowy krok, ogarnąć zdolności produkcyjne w tym 28-nanometrowym procesie w ciągu najbliższych 3 lat.

Premiera Motoroli razr 60 Ultra. Ekran 7” w kompaktowej obudowie

Czas na Motorolę razr 60 Ultra, o której wspominam, bo jakoś ta seria smartfonów producenta trafiła niegdyś do mojego serduszka i sentyment mam, ot co. Nowy smartfon dostanie 7-calowy ekran wewnętrzny - AMOLED o odświeżaniu 165 Hz i jasności szczytowej do 4000 nitów. Zewnętrzny ekran będzie 4-calowy i też będzie tak samo super szybko odświeżany.

Telefon dostanie Snapdragona 8 Elite i 16 GB pamięci RAM, funkcje AI i inne takie. Fotograficznie pewnie jak zwykle szału nie będzie, ale jak nowy topowy razr utrzyma atrakcyjną cenę, a do tego będzie szybko tanieć - może być gorącym kąskiem dla fanów składaków.

