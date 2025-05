Ubisoft nie zamierza porzucić serii Assassin’s Creed. W planach francuskiego wydawcy jest aż dziewięć produkcji, w tym odświeżone wersje starszych odsłon – tak wynika z doniesień branżowego insidera.

Ubisoft najwyraźniej przygotowuje się do intensywnego rozwoju serii Assassin's Creed. W ciągu najbliższych sześciu lat planuje wprowadzić na rynek aż dziewięć nowych tytułów. Tom Henderson – branżowy dziennikarz i insider – na łamach Insider Gaming dzieli się swoimi ustaleniami.

Nieoficjalny plan rozwoju serii Assassin’s Creed

Wśród nadchodzących projektów mają znajdować się się dwie gry RPG, trzy odświeżone wersje starszych odsłon, jeden mniejszy projekt, dwa tytuły multiplayer oraz gra mobilna. Łącznie jest to dziewięć produkcji. Strategia zakłada wydawanie głównych gier RPG co 2-3 lata, a pomiędzy nimi mniejszych produkcji oraz remake'ów.

Pierwszym z nowych tytułów ma być Jade z akcją osadzoną w Chinach. Kolejnym projektem ma być Invictus, inspirowany grą Fall Guys. Ten tytuł ma oferować rozgrywkę dla 16 graczy. W planach jest podobno także remake Assassin's Creed Black Flag pod kodową nazwą Obsidian, który zostanie zbudowany na nowym silniku Anvil. Po zakończeniu wsparcia dla Assassin's Creed Shadows, pojawi się Hexe, a następnie Scarlet.

“Moim zdaniem jest to (projekt Scarlet, przyp. red.) Assassin's Creed Nebula, gra, której akcja będzie rozgrywać się w trzech różnych sceneriach: Indiach, Morzu Śródziemnym i Imperium Azteków” – informuje Tom Henderson.

Po premierze Obsidian rozpocznie się produkcja drugiego remake'u, czyli Stardust. Następnie pojawi się Emerald, kolejny tytuł multiplayer z pięcioletnim planem wsparcia. W dalszej perspektywie, czyli po Scarlet, planowane jest wydanie trzeciego RPG oraz kolejnego remake'u.

Nieoficjalna lista

Assassin's Creed Jade

Invictus

Obsidian – Assassin's Creed Black Flag Remake

Assassin's Creed Hexe

Scarlet/Assassin's Creed Nebula

Stardust (Remake)

Emerald

RPG 3

Remake 3

Na szczególną uwagę zasługuje Hexe. W przeszłości pojawiały się interesujące przecieki na temat tej odsłony. Ma to być “najmroczniejsza grą z serii”, jaką kiedykolwiek stworzono, z akcją w XVI-wiecznej Europie. Fundamentem produkcji mają być polowania na czarownice.

Co więcej, od dłuższego czasu mówi się, że Assassin’s Creed 4: Black Flag faktycznie otrzyma odświeżoną wersję, co potencjalnie byłoby dobrą decyzują - dla wielu graczy jest to najlepsza część serii Assassin's Creed.

Źródło: Insider Gaming