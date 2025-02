Promocja na monitory gamingowe MSI. Przy zakupie wybranych modeli QD-OLED i 4K otrzymujemy darmowy kod do Monster Hunter Wilds na PC. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Monster Hunter Wilds – jednej z najważniejszych gier 2025 r. Tak się składa, że tytuł w wersji pecetowej można zdobyć za darmo przy zakupie konkretnych monitorów gamingowych. Oto szczegóły promocji, którą przygotowała firma MSI.

Co zrobić, by odebrać nagrody?

Kup monitor MSI objęty promocją w okresie od 1 lutego do 31 marca 2025 roku i opublikuj recenzję na wskazanej platformie.To otwiera drogę do odebrania nagród, a są nimi:

kod do gry Monster Hunter Wilds (dla wszystkich modeli promocyjnych),

dodatkowy kod doładowujący Steam o wartości 30 USD (dla monitorów z serii QD-OLED).

Nagrody można odebrać w okresie od 1 lutego do 14 kwietnia 2025 roku, natomiast aktywacja kodów do gry będzie możliwa od 28 lutego do 27 września 2025 roku.

Modele objęte promocją

Monitory QD-OLED (z bonusowym doładowaniem 30 dolarów na Steam):

MAG 271QPX QD-OLED

MAG 271QPX QD-OLED E2

MAG 321UPX QD-OLED

MAG 321UP QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

Monitory 4K:

MAG 274UPF

MAG 274UPF E2

MAG 274URFW

MAG 321CUPDF

MAG 321CUP

Premiera Monster Hunter Wilds

Na koniec przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutuje 28 lutego 2025 r. na PC i konsolach aktualnej generacji. Warto przygotować się i sprawdzić, jaki PC do Monster Hunter Wilds będzie najlepszy.