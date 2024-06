Obraz „March of Progress” od lat jest symbolem ewolucji człowieka, choć często budzi kontrowersje. Przedstawia serię prymatów, które stopniowo przechodzą od zgarbionych istot do wyprostowanego Homo sapiens.

Choć ikona ta pojawia się w podręcznikach, artykułach naukowych i kulturze popularnej, to wprowadza ona w błąd.

Skąd wziął się ten obraz?

Prof. Gowan Dawson z Uniwersytetu w Leicester wyjaśnia, że początki tego obrazu sięgają rysunku zamieszczonego w książce Thomasa Henry'ego Huxleya z 1863 roku, „Evidence as to Man’s Place in Nature”. Artysta Benjamin Waterhouse Hawkins, który go stworzył, był przeciwny ewolucji i jego niechęć do goryli jest widoczna w rysunku. W późniejszych latach obraz ten ewoluował, stając się bardziej popularnym po procesie Scopes w 1925 roku w USA.



Wczesna wersja „Człowieka postępu” przedstawiona w książce Ernsta Haeckela, niemieckiego zoologa i ewolucjonisty, który był zdecydowanym zwolennikiem darwinizmu.

Błędna interpretacja

Rysunek sugeruje liniową i progresywną ewolucję, co jest nieprawdziwe. Ewolucja jest procesem skomplikowanym, nie ma jasno określonego celu. Obecni naukowcy krytykują obraz za jego uproszczenie i błędne przedstawienie procesu ewolucji.



Skrócona wersja „March of Progress” z książki Early Man (1965).

Popularność i kontrowersje

W 1965 roku ilustracja „March of Progress” zyskała ogromną popularność dzięki publikacji w serii książek Time-Life. Rysunek wykonany przez Rudolpha Zallingera, choć estetycznie atrakcyjny, wprowadzał w błąd, sugerując liniową ewolucję. Sam Zallinger nie lubił swojego dzieła, ale naukowcy tamtych czasów nalegali na takie przedstawienie.

Obraz „March of Progress” mimo krytyki pozostaje głęboko zakorzeniony w świadomości społecznej jako symbol ewolucji człowieka. Jak podkreśla prof. Dawson, choć jest estetycznie atrakcyjny, nie oddaje prawdziwej natury ewolucji.



To często, trochę z przekorą, przedstawiany obraz ewolucji

Źródło: IFLScience