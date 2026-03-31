Meta wprowadza Instagram Plus. Trwają testy płatnego abonamentu

Meta rozpoczęła pilotażowe wdrożenie usługi Instagram Plus, będącej płatnym wariantem popularnej platformy społecznościowej.

Subskrypcja jest obecnie testowana w kilku krajach na świecie, z których jak dotąd udało się potwierdzić Filipiny, Japonię i Meksyk. Ceny miesięcznego abonamentu, w zależności od rynku, mieszczą się w widełkach równowartości od 4 do 8 zł.

Instagram Plus - funkcje dostępne w płatnym abonamencie

Abonament ma oferować szereg usprawnień, skupionych głównie wokół formatu Stories.

Rozszerzone listy odbiorców. Możliwość tworzenia wielu grup odbiorców relacji, wykraczających poza standardową listę "Bliskich znajomych".

Analityka odtworzeń. Dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących tego, ile osób i kto konkretnie ponownie wyświetlił daną relację.

Zarządzanie listą widzów. Wprowadzenie wyszukiwarki wewnątrz listy osób oglądających relację, co eliminuje konieczność ręcznego przewijania długich spisów.

Tryb podglądu w Stories. Funkcja anonimowego podglądu relacji innych osób bez odnotowania obecności użytkownika na liście wyświetleń.

Wydłużony czas publikacji. Opcja przedłużenia widoczności relacji o dodatkowe 24 godziny (łącznie do 48 godzin).

Wyróżnienie treści. Możliwość "podświetlenia" swojej relacji raz w tygodniu, aby zwiększyć jej zasięgi wśród obserwujących.

Interakcje premium. Dostęp do "Super serc", czyli animowanych i bardziej wyrazistych polubień dla relacji.

Wprowadzenie płatnej oferty Instagram Plus nie oznacza rezygnacji z dotychczasowej formuły serwisu – podstawowy dostęp do Instagrama ma pozostać darmowy dla wszystkich.

Usługa znajduje się w fazie pilotażowej, więc na razie nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - Instagram Plus trafi do Polski.