Meta wprowadza Instagram Plus. Trwają testy płatnego abonamentu
Meta rozpoczęła pilotażowe wdrożenie usługi Instagram Plus, będącej płatnym wariantem popularnej platformy społecznościowej.
Subskrypcja jest obecnie testowana w kilku krajach na świecie, z których jak dotąd udało się potwierdzić Filipiny, Japonię i Meksyk. Ceny miesięcznego abonamentu, w zależności od rynku, mieszczą się w widełkach równowartości od 4 do 8 zł.
Instagram Plus - funkcje dostępne w płatnym abonamencie
Abonament ma oferować szereg usprawnień, skupionych głównie wokół formatu Stories.
- Rozszerzone listy odbiorców. Możliwość tworzenia wielu grup odbiorców relacji, wykraczających poza standardową listę "Bliskich znajomych".
- Analityka odtworzeń. Dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących tego, ile osób i kto konkretnie ponownie wyświetlił daną relację.
- Zarządzanie listą widzów. Wprowadzenie wyszukiwarki wewnątrz listy osób oglądających relację, co eliminuje konieczność ręcznego przewijania długich spisów.
- Tryb podglądu w Stories. Funkcja anonimowego podglądu relacji innych osób bez odnotowania obecności użytkownika na liście wyświetleń.
- Wydłużony czas publikacji. Opcja przedłużenia widoczności relacji o dodatkowe 24 godziny (łącznie do 48 godzin).
- Wyróżnienie treści. Możliwość "podświetlenia" swojej relacji raz w tygodniu, aby zwiększyć jej zasięgi wśród obserwujących.
- Interakcje premium. Dostęp do "Super serc", czyli animowanych i bardziej wyrazistych polubień dla relacji.
Wprowadzenie płatnej oferty Instagram Plus nie oznacza rezygnacji z dotychczasowej formuły serwisu – podstawowy dostęp do Instagrama ma pozostać darmowy dla wszystkich.
Usługa znajduje się w fazie pilotażowej, więc na razie nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - Instagram Plus trafi do Polski.
