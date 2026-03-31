Nie kupuj Intel Core Ultra 5 250K Plus. Jest coś lepszego
Core Ultra 5 250KF Plus to procesor, o którym mówi się za rzadko – a szkoda, bo od niedawnej premiery nieco potaniał i śmiało można go nazwać królem opłacalności.
Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 Plus odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Nowe jednostki nie wprowadzają rewolucji, bo tylko zostały lepiej “dostrojone”. Ważne jednak, że równocześnie są dużo korzystniej wycenione.
Większość testerów (w tym i ja) miała okazję sprawdzić dwa modele: Core Ultra 7 270K Plus i Core Ultra 5 250K Plus. Jest jednak trzeci model, o którym mówi się dużo rzadzej – Core Ultra 5 250KF Plus. Według mnie zbyt rzadko, bo zasługuje na miano króla opłacalności.
Intel Core Ultra 5 250KF Plus – prawie jak Core Ultra 5 250K Plus
Procesor Intel Core Ultra 5 250KF Plus (z dopiskiem F) oferuje niemal identyczną specyfikację jak Core Ultra 5 250K Plus (bez dopisku F). Producent zastosował tyle samo rdzeni i pamięci podręcznej, więc powinien oferować praktycznie takie same osiągi.
Główna różnica sprowadza się do braku zintegrowanej grafiki, która… delikatnie mówiąc, nie zapewnia najlepszej wydajności i nadaje się głównie do mniej wymagających zadań – przeglądania internetu, oglądania filmów czy grania w starsze gry.
|Model
|Core Ultra 5
245KF
|Core Ultra 5
250KF Plus
|Core Ultra 5
250K Plus
|Core Ultra 7
265KF
|Generacja
|Arrow Lake
|Arrow Lake
Refresh
|Arrow Lake
Refresh
|Arrow Lake
|Podstawka
|LGA 1851
|LGA 1851
|LGA 1851
|LGA 1851
|Rdzenie P + E
|6 + 8
|6 + 12
|6 + 12
|8 + 12
|Taktowanie rdzeni P (Base/Boost)
|4,2/5,2 GHz
|4,2/5,3 GHz
|4,2/5,3 GHz
|3,9/5,5 GHz
|Taktowanie rdzeni E (Base/Boost)
|3,6/4,6 GHz
|3,5/4,6 GHz
|3,5/4,6 GHz
|3,3/4,6 GHz
|Pamięć L2
|6x 3 MB
2x 4 MB
|6x 3 MB
3x 4 MB
|6x 3 MB
3x 4 MB
|8x 3 MB
3x 4 MB
|Pamięć L3
|24 MB
|30 MB
|30 MB
|30 MB
|Kontroler pamięci
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|DDR5-7200
(dwukanałowy)
|DDR5-7200
(dwukanałowy)
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|Grafika
|-
|-
|Intel Graphics
(4x Xe 300-1900 MHz)
|-
|TDP (MTP)
|125 W (159 W)
|125 W (159 W)
|125 W (159 W)
|125 W (250 W)
|Cena w sklepach
|ok. 700 zł
|ok. 900 zł
|ok. 1000 zł
|ok. 1050 zł
Cena robi różnicę
Już pełnoprawny Core Ultra 5 250K Plus był dobrze oceniany pod względem opłacalności. Jednostka zapewnia bardzo dobre osiągi w zastosowaniach twórczych (zarówno jedno-, jak i wielowątkowych), a do tego nieźle wypada w grach. W cenie do 1000 zł to świetna propozycja.
Core Ultra 5 250KF Plus, pozbawiony zintegrowanej grafiki, od premiery nieco potaniał i obecnie kosztuje ok. 900 zł, więc wypada jeszcze korzystniej. Jeśli planujecie budowę komputera z osobną kartą graficzną i zależy Wam na każdej złotówce, jest to propozycja zdecydowanie warta rozważenia. Trudno znaleźć lepszą opcję w tym budżecie.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!