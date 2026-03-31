Nie kupuj Intel Core Ultra 5 250K Plus. Jest coś lepszego

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Core Ultra 5 250KF Plus to procesor, o którym mówi się za rzadko – a szkoda, bo od niedawnej premiery nieco potaniał i śmiało można go nazwać królem opłacalności.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 Plus odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Nowe jednostki nie wprowadzają rewolucji, bo tylko zostały lepiej “dostrojone”. Ważne jednak, że równocześnie są dużo korzystniej wycenione. 

Większość testerów (w tym i ja) miała okazję sprawdzić dwa modele: Core Ultra 7 270K Plus i Core Ultra 5 250K Plus. Jest jednak trzeci model, o którym mówi się dużo rzadzej – Core Ultra 5 250KF Plus. Według mnie zbyt rzadko, bo zasługuje na miano króla opłacalności.

Intel Core Ultra 5 250KF Plus – prawie jak Core Ultra 5 250K Plus

Procesor Intel Core Ultra 5 250KF Plus (z dopiskiem F) oferuje niemal identyczną specyfikację jak Core Ultra 5 250K Plus (bez dopisku F). Producent zastosował tyle samo rdzeni i pamięci podręcznej, więc powinien oferować praktycznie takie same osiągi. 

Główna różnica sprowadza się do braku zintegrowanej grafiki, która… delikatnie mówiąc, nie zapewnia najlepszej wydajności i nadaje się głównie do mniej wymagających zadań – przeglądania internetu, oglądania filmów czy grania w starsze gry. 

ModelCore Ultra 5
245KF		Core Ultra 5
250KF Plus		Core Ultra 5
250K Plus		Core Ultra 7
265KF
GeneracjaArrow LakeArrow Lake
Refresh		Arrow Lake
Refresh		Arrow Lake
PodstawkaLGA 1851LGA 1851LGA 1851LGA 1851
Rdzenie P + E6 + 86 + 126 + 128 + 12
Taktowanie rdzeni P (Base/Boost)4,2/5,2 GHz4,2/5,3 GHz4,2/5,3 GHz3,9/5,5 GHz
Taktowanie rdzeni E (Base/Boost)3,6/4,6 GHz3,5/4,6 GHz3,5/4,6 GHz3,3/4,6 GHz
Pamięć L26x 3 MB
2x 4 MB		6x 3 MB
3x 4 MB		6x 3 MB
3x 4 MB		8x 3 MB
3x 4 MB
Pamięć L324 MB30 MB30 MB30 MB
Kontroler pamięciDDR5-6400
(dwukanałowy)		DDR5-7200
(dwukanałowy)		DDR5-7200
(dwukanałowy)		DDR5-6400
(dwukanałowy)
Grafika--Intel Graphics
(4x Xe 300-1900 MHz)		-
TDP (MTP)125 W (159 W)125 W (159 W)125 W (159 W)125 W (250 W)
Cena w sklepachok. 700 złok. 900 złok. 1000 złok. 1050 zł

Cena robi różnicę 

Już pełnoprawny Core Ultra 5 250K Plus był dobrze oceniany pod względem opłacalności. Jednostka zapewnia bardzo dobre osiągi w zastosowaniach twórczych (zarówno jedno-, jak i wielowątkowych), a do tego nieźle wypada w grach. W cenie do 1000 zł to świetna propozycja.

Core Ultra 5 250KF Plus, pozbawiony zintegrowanej grafiki, od premiery nieco potaniał i obecnie kosztuje ok. 900 zł, więc wypada jeszcze korzystniej. Jeśli planujecie budowę komputera z osobną kartą graficzną i zależy Wam na każdej złotówce, jest to propozycja zdecydowanie warta rozważenia. Trudno znaleźć lepszą opcję w tym budżecie.

 

