Core Ultra 5 250KF Plus to procesor, o którym mówi się za rzadko – a szkoda, bo od niedawnej premiery nieco potaniał i śmiało można go nazwać królem opłacalności.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 Plus odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Nowe jednostki nie wprowadzają rewolucji, bo tylko zostały lepiej “dostrojone”. Ważne jednak, że równocześnie są dużo korzystniej wycenione.

Większość testerów (w tym i ja) miała okazję sprawdzić dwa modele: Core Ultra 7 270K Plus i Core Ultra 5 250K Plus. Jest jednak trzeci model, o którym mówi się dużo rzadzej – Core Ultra 5 250KF Plus. Według mnie zbyt rzadko, bo zasługuje na miano króla opłacalności.

Intel Core Ultra 5 250KF Plus – prawie jak Core Ultra 5 250K Plus

Procesor Intel Core Ultra 5 250KF Plus (z dopiskiem F) oferuje niemal identyczną specyfikację jak Core Ultra 5 250K Plus (bez dopisku F). Producent zastosował tyle samo rdzeni i pamięci podręcznej, więc powinien oferować praktycznie takie same osiągi.

Główna różnica sprowadza się do braku zintegrowanej grafiki, która… delikatnie mówiąc, nie zapewnia najlepszej wydajności i nadaje się głównie do mniej wymagających zadań – przeglądania internetu, oglądania filmów czy grania w starsze gry.

Model Core Ultra 5

245KF Core Ultra 5

250KF Plus Core Ultra 5

250K Plus Core Ultra 7

265KF Generacja Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 8 6 + 12 6 + 12 8 + 12 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,3 GHz 4,2/5,3 GHz 3,9/5,5 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,5/4,6 GHz 3,5/4,6 GHz 3,3/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

3x 4 MB 6x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB Pamięć L3 24 MB 30 MB 30 MB 30 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Grafika - - Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) - TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) Cena w sklepach ok. 700 zł ok. 900 zł ok. 1000 zł ok. 1050 zł

Cena robi różnicę

Już pełnoprawny Core Ultra 5 250K Plus był dobrze oceniany pod względem opłacalności. Jednostka zapewnia bardzo dobre osiągi w zastosowaniach twórczych (zarówno jedno-, jak i wielowątkowych), a do tego nieźle wypada w grach. W cenie do 1000 zł to świetna propozycja.

Core Ultra 5 250KF Plus, pozbawiony zintegrowanej grafiki, od premiery nieco potaniał i obecnie kosztuje ok. 900 zł, więc wypada jeszcze korzystniej. Jeśli planujecie budowę komputera z osobną kartą graficzną i zależy Wam na każdej złotówce, jest to propozycja zdecydowanie warta rozważenia. Trudno znaleźć lepszą opcję w tym budżecie.