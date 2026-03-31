Android 17 pozwala wyświetlić niemal dowolną aplikację w pływającym dymku. Korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie wchodzi na nowy poziom.

W 2013 roku Messenger na Androida otrzymał funkcję Chat Heads, dzięki której okna czatu można zamknąć w dymkach wyświetlonych nad innymi aplikacjami. 7 lat później Android 11 rozszerzył obsługę dymków na inne komunikatory, w tym Wiadomości Google.

Teraz Google uznał, że dymki mogą zdać egzamin także w przypadku innych aplikacji niż komunikatory. I to strzał w 10.

Android 17 wyświetli twoje aplikacje w dymkach

Obsługa dymków trafiła do testowej wersji systemu Android 17 Beta 3. Aby wyświetlić niemal dowolną aplikację w bąbelku, wystarczy przytrzymać palec na jej ikonie i wybrać opcję "Włączaj w dymku". W taki sposób można korzystać z maksymalnie 5 aplikacji jednocześnie.

Dlaczego "niemal dowolną aplikację"? Póki co dymki nie obsługują apki aparatu, ale wszystkie inne programy - również te zewnętrzne - zdają się działać.

Szybko polubiłem się z tą funkcją, bo żonglowanie w taki sposób kilkoma aplikacjami bywa wygodniejsze niż jakiekolwiek inne formy multitaskingu. Zwłaszcza gdy jakaś apka używana jest z doskoku podczas robienia czegoś innego. Mnie często zdarza się np. korzystać z kalkulatora równolegle z przeglądarką i wygodniej już się chyba nie da.

To też fajny patent, by cały czas mieć pod ręką asystenta AI.

Warto odnotować, że smartfony Galaxy już od paru lat pozwalają wyświetlać wszystkie apki w dymkach, ale interfejs tej funkcji w wykonaniu Samsunga jest w mojej ocenie toporny i mało intuicyjny. Google zrobił to zdecydowanie lepiej.

Android 17 Beta 3 dostępny jest na telefonach z linii Pixel 6 i nowszych, ale - jako że jest to oprogramowanie rozwojowe - raczej nie nadaje się jeszcze do codziennego użytku na głównym smartfonie. Finalna aktualizacja ma zostać wydana na sprzęt Google’a późną wiosną, a następnie stopniowo trafiać na smartfony innych marek.